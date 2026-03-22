Vì sao cầu thủ Việt kiều Moric bị ‘loại’ khỏi danh sách U.23 Việt Nam?

U.23 Việt Nam hội đủ quân số mạnh

5 người bị loại khỏi U.23 Việt Nam gồm Antonio Moric, Nguyễn Lê Phát, Trương Nhạc Minh, Nguyễn Trọng Tuấn và Lê Nguyễn Văn Thọ. Trong số 5 cái tên phải nói lời chia tay, trường hợp của Antonio Moric nhận được nhiều sự quan tâm.

Moric (giữa) quay trở về U.19 Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Theo thông tin từ ban huấn luyện, Moric không gặp vấn đề chấn thương như Nguyễn Lê Phát hay Trương Nhạc Minh, mà bị loại hoàn toàn vì lý do chuyên môn. Đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ sau quá trình tập luyện và đánh giá nội bộ.

Thực tế, trong những buổi tập vừa qua, Moric cho thấy nỗ lực nhưng chưa thể hiện được sự vượt trội so với các cầu thủ cùng vị trí. Ban huấn luyện ưu tiên những nhân tố có sự ổn định cao hơn, phù hợp với chiến thuật và định hướng lối chơi mà HLV Đinh Hồng Vinh đang xây dựng cho U.23 Việt Nam.

Một chi tiết đáng chú ý là Moric không hoàn toàn bị “gạch tên”, mà sẽ được điều chuyển xuống U.19 Việt Nam để tiếp tục rèn luyện. Điều này cho thấy cầu thủ này vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn, nhưng cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng.Việc bị loại ở đợt tập trung lần này có thể xem là bước lùi tạm thời với Moric, song cũng là cơ hội để anh nhìn lại bản thân.

Ở cấp độ trẻ hơn, cầu thủ này sẽ có thêm điều kiện thi đấu và phát triển trước khi hướng tới những lần triệu tập tiếp theo.

Trưa 22.3, U.23 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc với đầy đủ lực lượng, sẵn sàng bước vào giải đấu giao hữu quan trọng nhằm rà soát đội hình và thử nghiệm nhân sự cho các mục tiêu lớn trong tương lai.



U.23 Việt Nam đã có đủ quân số sau khi Công Phương, Văn Thuận, Trần Thành Trung, Thái Bá Đạt lên hội quân. Toàn đội đã lên đường ra sân bay Nội Bài lúc 12h để đi Tây An - Trung Quốc dự giải CFA Team China 2026.

