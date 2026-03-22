Lịch thi đấu bù vòng 13 V-League hôm nay: CLB CAHN quá mạnh nhưng Đà Nẵng vẫn sẵn sàng gây sốc

CLB CAHN giữ thế thượng phong trên bảng xếp hạng

Cuộc đối đầu giữa CLB Công An Hà Nội (CAHN) và SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng vào chiều 22.3 đang thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ, khi cả hai đội đều mang trong mình những mục tiêu rất rõ ràng ở giai đoạn quan trọng của mùa giải V-League.

CLB CAHN bước vào trận đấu bù vòng 13 với vị thế của đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng với 38 điểm. Đội chủ nhà Đà Nẵng đứng thứ 13 với 12 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, đội bóng ngành công an đang thể hiện phong độ ổn định và thuyết phục. Sau 15 vòng đấu, họ giành tới 12 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận – thành tích cho thấy sự vượt trội cả về chất lượng đội hình lẫn lối chơi.

CLB CAHN đang thể hiện phong độ hủy diệt

Trận đấu bù vòng 13 giữa đội nhà Đà Nẵng và đội khách CAHN

Khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau là Thể Công-Viettel (38 so với 34 điểm) giúp CLB CAHN nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trong bối cảnh mùa giải vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước, việc duy trì sự ổn định và tận dụng tốt các trận đấu bù sẽ đóng vai trò then chốt.

Nếu giành trọn 3 điểm trước Đà Nẵng, CLB CAHN hoàn toàn có thể nới rộng khoảng cách lên 7 điểm – một bước tiến dài trên hành trình chinh phục ngôi vương.

Đáng chú ý, lực lượng của CLB CAHN vẫn đang duy trì chiều sâu và chất lượng cao với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh về chuyên môn mà còn là nguồn cảm hứng trong những thời điểm then chốt.





HLV Lê Đức Tuấn đã giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng thần kỳ ở mùa trước

Khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công đa dạng cùng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm là những yếu tố giúp CLB CAHN thường xuyên chiếm ưu thế trước các đối thủ.

Đà Nẵng sẵn sàng tạo bất ngờ

Tuy nhiên, chuyến làm khách trên sân Chi Lăng chưa bao giờ là dễ dàng. Đà Nẵng, dù không sở hữu đội hình nhiều ngôi sao, lại là tập thể có tinh thần thi đấu bền bỉ và kỷ luật. Dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Đức Tuấn, đội bóng sông Hàn đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong giai đoạn gần đây.

Cụ thể, trong 3 vòng đấu gần nhất tại V-League SHB Đà Nẵng duy trì chuỗi bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, họ đã cầm chân một ứng viên vô địch là Ninh Bình FC, qua đó khẳng định sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi cũng như bản lĩnh thi đấu. Không chỉ phòng ngự chắc chắn hơn, đội bóng này còn cải thiện đáng kể khả năng tổ chức phản công – vũ khí có thể gây nhiều khó khăn cho CLB CAHN.

Dù phải dừng bước tại tứ kết Cúp quốc gia, SHB Đà Nẵng vẫn có màn trình diễn đáng khen trước Thép Xanh Nam Định. Trận đấu đó được xem như cú hích tinh thần, giúp các cầu thủ tự tin hơn khi trở lại đấu trường V-League.





Trong tay HLV Mano Polking là lực lượng rất tinh nhuệ

Ở thời điểm hiện tại, SHB Đà Nẵng vẫn đang nằm trong nhóm cạnh tranh trụ hạng, nơi khoảng cách giữa các đội chỉ dao động từ 1 đến 3 điểm. Điều đó khiến mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn.

Một kết quả tích cực trước đội đầu bảng như CAHN không chỉ mang về điểm số quý giá mà còn tạo cú hích lớn về tinh thần cho toàn đội trong chặng đường phía trước.

Về mặt chiến thuật, trận đấu này hứa hẹn sẽ là màn so tài thú vị giữa một bên là đội bóng ưa kiểm soát, tấn công chủ động như CLB CAHN, và một bên là tập thể chơi kỷ luật, sẵn sàng phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công như SHB Đà Nẵng.

Khả năng tận dụng cơ hội, cũng như sự tập trung ở những thời điểm quyết định, có thể sẽ là yếu tố then chốt định đoạt kết quả trận đấu.Dù được đánh giá cao hơn, CLB CAHN chắc chắn không thể chủ quan trước một Đà Nẵng đang khát điểm và thi đấu với tinh thần không còn gì để mất.

Trong khi đó, đội bóng sông Hàn hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Trận đấu trên sân Chi Lăng vì thế không chỉ đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, mà còn là phép thử bản lĩnh cho cả hai mục tiêu đối lập: một bên hướng đến ngôi vô địch, bên còn lại nỗ lực thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng. Người hâm mộ hoàn toàn có lý do để chờ đợi một màn so tài kịch tính và giàu cảm xúc.

