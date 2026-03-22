Lịch thi đấu mới nhất U.23 Việt Nam tại Trung Quốc: Giờ đẹp, đối thủ hay

3 trận đấu 3 phong cách

Tại giải giao hữu ở Tây An (Trung Quốc) CFA Team China 2026, diễn ra từ ngày 25 – 31.3, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đụng độ các đối thủ U.23 Triều Tiên, Thái Lan và chủ nhà U.23 Trung Quốc. Điều dễ nhận thấy rằng đây là những đối thủ ở trình độ khác nhau, có thể giúp cho đội tuyển U.23 Việt Nam được rèn luyện những lối chơi khác nhau.

Đinh Quang Kiệt (trái) là niềm hy vọng ở hàng thủ U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Đầu tiên, chúng ta sẽ có trận đấu với U.23 Triều Tiên vào 14 giờ ngày 25.3. Về lý thuyết, đây là đội đến từ nền bóng đá có trình độ cao hơn U.23 Việt Nam. Chính vì thế, U.23 Việt Nam có thể được làm quen với cách chống chịu sức ép từ 1 đội bóng mạnh hơn mình. Khi đó, hàng phòng ngự với thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Đinh Quang Kiệt, Lê Nguyên Hoàng, hậu vệ biên Nguyễn Bảo Long… sẽ đóng vai trò chính trong việc ngăn chặn các pha hãm thành nổi tiếng giàu tốc độ và giàu thể lực của đội tuyển U.23 Triều Tiên.

Trận đấu tiếp theo của U.23 Việt Nam sẽ là trận gặp U.23 Thái Lan vào 14 giờ ngày 28.3. Đây là trận đấu mà U.23 Việt Nam có thể chơi thiên về tấn công, khác biệt hẳn với lối chơi mà chúng ta áp dụng trước U.23 Triều Tiên ngay trước đó. Khi thi đấu với U.23 Thái Lan, vai trò của các ngôi sao tấn công như tiền vệ Lê Văn Thuận, Trần Thành Trung, Nguyễn Vadim… cần được phát huy.

Ngoài ra, khi đội tuyển U.23 Việt Nam chơi thiên về tấn công, giới chuyên môn và người hâm mộ cũng có khả năng được nhìn thấy sự thể hiện của 2 tiền đạo rất trẻ, đang nhận được nhiều kỳ vọng, đó là Nguyễn Đăng Dương (21 tuổi, cao 1,84 m) và Nguyễn Minh Tâm (cùng 21 tuổi, cao 1,80 m). Cả 2 đầu có thể hình tốt, chơi bóng bổng khá, giàu tốc độ. Riêng Minh Tâm ngày càng có nhiều cơ hội thi đấu tại V-League trong màu áo HAGL, nên anh được kỳ vọng gánh vác tuyến đầu của U.23 Việt Nam trên đất Trung Quốc.

Sửa lỗi tại giải U.23 châu Á

Trận đấu cuối cùng của U.23 Việt Nam tại CFA Team China ở Tây An sẽ là trận đấu gặp chủ nhà U.23 Trung Quốc vào 18 giờ 35 ngày 31.3. Đây lại là trận cầu có tính chất khác hẳn 2 trận đầu tiên. Tại giải U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam từng thua đậm U.23 Trung Quốc 0-3, cho dù về trình độ chung của 2 đội tuyển, U.23 Việt Nam không ở khoảng cách quá xa so với U.23 Trung Quốc, chí ít là chúng ta không yếu đến mức có thể nhận trận thua đậm đến vậy.

U.23 Việt Nam sẽ được trải nghiệm 3 trận đấu, gặp 3 đội bóng có phong cách khác nhau Ảnh: VFF

Trận thua 0-3 tại bán kết giải U.23 châu Á, với U.23 Việt Nam là 1 tai nạn. Nguyên nhân của tai nạn là ở thời điểm đó chúng ta đánh giá chưa đúng về đối thủ, đồng thời ở giải châu lục, U.23 Việt Nam khi đó chống bóng bổng không tốt. Sau khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh buộc phải rời sân vì chấn thương ở trận đấu nói trên, U.23 Việt Nam thua thiệt hẳn so với U.23 Trung Quốc về mặt thể hình, chúng ta không còn cầu thủ nào đủ sức tranh chấp với đối phương trong các pha không chiến.

Lần này, U.23 Việt Nam quyết giải bài toán bóng bổng nói trên. U.23 Việt Nam hiện có hậu vệ Đinh Quang Kiệt, Trương Nhạc Minh (1,81 m), Trần Hải Anh (1,83 m), tiền đạo Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Minh Tâm có thể đẹp, có thể giúp chúng ta tranh chấp tốt trước các cầu thủ U.23 Trung Quốc trong các pha bóng trên không.

3 trận đấu được rèn luyện 3 lối đá khác nhau, cộng thêm kinh nghiệm và bản lĩnh khi được thi đấu quốc tế, nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam hứa hẹn sẽ trưởng thành hẳn sau giải đấu này, chuẩn bị cho ASIAD 20 diễn ra trong năm nay.