Ninh Bình thắng PVF-CAND kịch tính như phim hành động: Vào bán kết Cúp quốc gia

CLB Ninh Bình bước vào trận gặp CLB PVF-CAND với phong độ không tốt. Trong 5 trận gần nhất, Hoàng Đức cùng các đồng đội không biết mùi chiến thắng. Kết quả này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vị trí của CLB Ninh Bình ở V-League khi họ rơi xuống vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội đến 10 điểm (CLB Ninh Bình thậm chí còn đá nhiều hơn 1 trận). Chính vì thế, mục tiêu giành Cúp quốc gia lúc này được xem là thực tế hơn và HLV Vũ Tiến Thành dường như cũng hiểu rõ điều ấy, tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận tứ kết gặp PVF-CAND.

CLB Ninh Bình cần chiến thắng để vào bán kết, cũng như vực dậy tinh thần ẢNH: CLB NINH BÌNH

Dù vậy, trước PVF-CAND - đội hiện đang xếp cuối bảng V-League, CLB Ninh Bình vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Dù kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, cầm bóng khoảng 55% nhưng đội bóng cố đô chỉ có 2 lần sút trúng đích ở hiệp đấu này (Ninh Bình sút tổng cộng 6 lần). Phải nhờ đến tình huống phản lưới của Văn Dũng phía PVF-CAND ở phút 30, CLB Ninh Bình mới vươn lên dẫn trước 1-0.

Ở chiều ngược lại, CLB PVF-CAND có hiệp đấu khá tốt trước CLB Ninh Bình. Dù cầm bóng ít hơn đối thủ nhưng các học trò của HLV Trần Tiến Đại cũng tung ra đến 4 cú sút. Kết thúc hiệp đấu này, CLB PVF-CAND cũng bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 trước CLB Ninh Bình. Cầu thủ mang về niềm vui cho đội khách là tân binh Eid, sau pha cú đá dễ dàng ở phút 35.

Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành tiếp tục gặp khó ẢNH: CLB NINH BÌNH

Sau giờ nghỉ, CLB Ninh Bình thi đấu tốt hơn, vẫn là đội chủ động ở mặt trận tấn công. Khác với hiệp 1, đội chủ nhà chơi bóng tự tin, thường xuyên phối hợp nhóm nhỏ để tiếp cận khung thành CLB PVF-CAND. Phút 49, Geovane kết thúc tình huống dàn xếp đẹp mắt của CLB Ninh Bình bằng cú sút chân trái hiểm hóc nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến cột dọc.

Dù vậy, Geovane cũng không cần tiếc nuối quá lâu. Phút 68, anh tiếp tục đột phá ở trung lộ, giúp CLB Ninh Bình được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 20 m. Đích thân Geovane thực hiện và cầu thủ này vẽ nên siêu phẩm đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ thành Sỹ Huy để đưa CLB Ninh Bình dẫn trước 2-1.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm dẫn trước, CLB Ninh Bình bất ngờ đánh mất thế trận vào tay PVF-CAND. CLB Ninh Bình tổ chức phòng ngự không tốt, khiến khung thành Văn Lâm liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 71, Thanh Nhàn đón đường căng ngang của Anh Quân, ghi bàn vào lưới CLB Ninh Bình. Dù vậy, VAR vào cuộc, xác định cầu thủ CLB PVF-CAND việt vị và bàn thắng bị hủy.

Thoát thua may mắn, CLB Ninh Bình vẫn không thay đổi. Điều gì đến cũng đến, phút 84, Vũ Tín tung cú đá đẹp mắt sát rìa vòng cấm, gỡ hòa 2-2 cho CLB PVF-CAND. Dù trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ đội khách nhưng trọng tài chính đã phải tham khảo VAR, công nhận bàn thắng.

Khoảng 10 phút cuối trận (tính cả bù giờ), trận đấu diễn ra hấp dẫn khi 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 90+6, CLB Ninh Bình có bàn thắng cảm xúc, ấn định thắng lợi 3-2. Người mang về niềm vui cho đội chủ nhà là cầu thủ vào sân thay người Phạm Gia Hưng. Đáng chú ý, ở bàn thắng này, VAR cũng mất khoảng 3 phút để kiểm tra tình huống.

Hiệp 2 trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và CLB Ninh Bình có thắng lợi cảm xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đánh bại CLB PVF-CAND 3-2, CLB Ninh Bình trở thành đội thứ 3, sau CLB Nam Định và CLB Công an TP.HCM có mặt ở bán kết Cúp quốc gia. Đồng thời, đội bóng cố đô cũng tìm lại niềm vui, có trận thắng đầu tiên sau chuỗi 5 trận chỉ toàn hòa và thua.