Xác định ngày và giờ đấu mới nhất Việt Nam - Bangladesh: Lộ diện tổ trọng tài Hồng Kông, không có VAR

Theo thông tin mới nhất, BTC trận giao hữu đội tuyển Việt Nam và Bangladesh đã mời tổ trọng tài Hồng Kông điều hành. Gồm trọng tài chính Cheung Wai Lung Mario (sinh năm 1995), hai trợ lý Chow Chun Kit (sinh năm 1981), Lam Cheuk Hong (sinh năm 1992). Trọng tài thứ tư là trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà.

Đây là trận giao hữu nên sẽ không sử dụng công nghệ VAR.

Trọng tài chính Mario sinh năm 1995

Trọng tài Mario được đánh giá là khá nghiêm khắc khi làm nhiệm vụ ở giải Ngoại hạng Hồng Kông. Cụ thể, ông bắt chính 9 trận và rút tới 43 thẻ vàng (trung bình gần 4,8 thẻ/trận), kèm theo 1 thẻ vàng thứ hai và 1 thẻ đỏ trực tiếp. Ngoài ra, có 4 tình huống phạt đền được thổi trong các trận ông điều hành.



Đội tuyển Bangladesh đã đến Việt Nam, cựu sao từng thi đấu Ngoại hạng Anh có mặt muộn hơn

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển Bangladesh mang sang Việt Nam lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài.

Trong số này, có thể kể đến các cầu thủ trưởng thành hoặc đang thi đấu tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

Nhóm cầu thủ này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức cạnh tranh cho đội bóng Nam Á, đặc biệt ở các tình huống tổ chức lối chơi và tranh chấp cường độ cao.Đáng chú ý nhất là tiền vệ Hamza Choudhury – cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City. Tuy nhiên, do vướng lịch của CLB nên Choudhury sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 24.3 tới. Sự hiện diện của cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu tại môi trường đỉnh cao được kỳ vọng sẽ giúp đội khách nâng cao chất lượng tuyến giữa.



Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã hội quân trở lại tại Hà Nội vào sáng cùng ngày. Trong 1-2 ngày đầu, đội tuyển chưa có đầy đủ quân số do một số cầu thủ vẫn đang thi đấu tại Cúp quốc gia và trận đá bù vòng 13 V-League 2025-2026.

Nhóm cầu thủ lên sớm nhất là các cầu thủ đến từ Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Hải Phòng và HAGL.Theo kế hoạch, ngày 22.3, nhóm cầu thủ thuộc Ninh Bình và Thể Công Viettel sẽ hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Cúp Quốc gia.

Nhóm cuối cùng sẽ tập trung vào ngày 23.3, bao gồm các cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội do phải thi đấu trận đá bù V-League.

Theo thông báo của BTC, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh đã được phân phối thông qua ứng dụng OneU (tên cũ là VinID) với hai mệnh giá (200.000 đồng và 300.000 đồng), tạo điều kiện thuận lợi để người hâm mộ có thể đến sân cổ vũ đội tuyển. Công tác tổ chức, an ninh và phục vụ khán giả cũng đang được triển khai đồng bộ, hướng tới một trận đấu sôi động, an toàn và giàu cảm xúc tại SVĐ Hàng Đẫy.



Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra vào 19 giờ ngày 26.3.