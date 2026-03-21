Tiến Linh không đáng bị chỉ trích và gây sức ép tâm lý

Tiến Linh có bị 'oan'?

Theo số liệu thống kê, lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn là trong trận thắng 3-2 của CLB Công an TP.HCM trước SLNA vào ngày 27.9.2025. Như vậy có nghĩa 5 tháng rồi chân sút này không ghi bàn ở V-League. Còn tính về số trận, chân sút này cũng đã có 8 trận liên tục không ghi bàn ở V-League, tức 720 phút tịt ngòi.



Tuy nhiên, quy ra thời gian hẳn ai cũng thấy "oan" cho chân sút này, bởi trong thời gian đó, các giải trong nước phải tạm dừng hơn 2 tháng rưỡi để đội U.23 Việt Nam tập trung, thi đấu tại SEA Games 33 cũng như VCK U.23 châu Á.

Tiến Linh (trái) đang gặp nhiều khó khăn khi chưa đạt phong độ tốt nhất Ảnh: Khả Hòa

Việc Tiến Linh không thể ghi bàn trong thời gian này có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính đó là việc chân sút này thường xuyên dính chấn thương. Và chu kỳ chấn thương - hồi phục - chấn thương cứ lặp đi lặp lại liên tục đã khiến chân sút 29 tuổi này không thể lấy lại phong độ ghi bàn đỉnh cao nữa. Đặc biệt, khi mang trạng thái tâm lý nặng nề này vào sân, việc ghi bàn càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Việc một tiền đạo không thể ghi bàn trong thời gian dài không phải trường hợp hiếm. Thậm chí siêu sao Cristian Ronaldo cũng từng rơi vào tình cảnh này ở đầu mùa giải 2022 tại Premier League. Siêu sao người Bồ Đào Nha góp mặt trong cả 6 trận đấu của M.U nhưng không thể ghi được bàn thắng hay pha kiến tạo nào trong thời điểm này.

Có lẽ cần thông cảm với hoàn cảnh của Tiến Linh, chính HLV Lê Huỳnh Đức cũng cho rằng việc một tiền đạo không thể ghi bàn cũng là bình thường, bởi trước kia khi còn thi đấu ông cũng thường gặp phải trường hợp này. Sau trận CLB Công an TP.HCM gặp Trường Tươi Đồng Nai ở tứ kết Cúp quốc gia diễn ra hôm qua (20.3), nhà cầm quân này tỏ ra không hài lòng khi câu chuyện "tịt ngòi" của Tiến Linh liên tục bị nhắc đến.

Ông Đức nhấn mạnh rằng điều đó vô tình tạo thêm áp lực không cần thiết cho cầu thủ: "Đừng nhắc mãi nữa. Khi cầu thủ không ghi bàn, chúng tôi sẽ động viên, huấn luyện để họ lấy lại phong độ. Bị chú ý quá nhiều sẽ càng khó thể hiện. Cần bình tĩnh, tôi sẽ hỗ trợ Linh rất nhiều".

Tiến Linh vẫn đóng góp nhiều trong lối chơi của CLB Công an TP.HCM Ảnh: Khả Hòa

Cần công bằng hơn

Hành động của HLV Lê Huỳnh Đức được cho là kịp thời và hợp lý ở thời điểm này, vì điều cần thiết nhất đối với Tiến Linh đó là những lời động viên, khích lệ để anh sớm giải toả áp lực và ghi bàn trở lại, chứ không phải những lời trách móc, mỉa mai. Bởi một khi lấy lại phong độ đỉnh cao, anh sẽ lại giúp ích rất lớn cho đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam.

Nên nhớ, ở mùa giải V-League năm ngoái, Tiến Linh chính là vua phá lưới nội với 13 bàn thắng, trở thành cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất mùa giải. Ban đầu anh được cho là đồng Vua phá lưới (14 bàn), nhưng ban tổ chức sau đó đã điều chỉnh lại một bàn thắng thành pha phản lưới nhà của đối phương.

Vì thế, đừng gây thêm áp lực tâm lý với Tiến Linh, hãy cho anh thời gian lấy lại cảm giác bóng và phong độ tốt nhất của mình.