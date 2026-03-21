U.23 Trung Quốc gọi nhân sự cực mạnh đấu U.23 Việt Nam, chỉ tiếc thiếu thủ môn Li Hao

U.23 Trung Quốc phải chia quân nhưng vẫn rất mạnh

Theo kế hoạch, U.23 Trung Quốc sẽ hội quân tại Tây An (tỉnh Thiểm Tây) từ ngày 22.3 đến 1.4, đồng thời tham dự giải bóng đá trẻ quốc tế Tây An 2026 (CFA Team China 2026) diễn ra từ ngày 25 đến 31.3. Tại giải đấu này, đội chủ nhà sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ gồm U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 Triều Tiên.

Song song với đợt tập trung của U.23, đội tuyển quốc gia Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của tân HLV Shao Jiayi cũng hội quân. 8 cầu thủ trong đội tuổi U.23, gồm Wang Yudong, Xu Bin, Hu Hetao, Liu Haofan, Baihelam Abduwali, Yang Xi, Kuai Jiwen và Wumitijiang Yusup cũng được đôn lên đội tuyển quốc gia, kết hợp cùng các trụ cột như Yan Junling, Wei Shihao hay Zhang Yuning. Đội tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế gặp Curaçao (27.3) và Cameroon (31.3) tại Úc, nhằm rà soát lực lượng hướng tới Asian Cup 2027.

Dù vậy, danh sách 25 cầu thủ U.23 Trung Quốc vẫn được đánh giá có chiều sâu đáng nể. Nòng cốt của đội hình là những cái tên từng thi đấu nổi bật tại vòng chung kết U.23 châu Á, nơi họ giành vị trí á quân hồi đầu năm nay (thua U.23 Nhật Bản 0-4 ở chung kết).

U.23 Trung Quốc (áo trắng) tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho ASIAD 20 ẢNH: AFC

Ở hàng tiền vệ và tiền đạo, các cầu thủ nổi bật như như Peng Xiao, Xiang Yuwang, Bao Shengxin hay Mutalifu Yimingkar tiếp tục góp mặt. Đây đều là những nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Antonio, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng tạo đột biến cao. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Yu Jinyong, Chen Zeshi hay Yimulan Maimaiti cũng được trao cơ hội, cho thấy định hướng trẻ hóa lực lượng rõ rệt.

Một điểm nhấn khác là sự trở lại của Wang Shiqin sau thời gian vắng mặt, giúp gia tăng thêm lựa chọn ở tuyến giữa. Đặc biệt nhất, cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu là Wang Bohao (CLB Den Bosch, Hà Lan) cũng được HLV Antonio triệu tập.

Tại sao không có Li Hao?

Tuy nhiên, tổn thất đáng kể nhất của U.23 Trung Quốc chính là sự vắng mặt của thủ môn Li Hao. Người gác đền này từng có màn trình diễn ấn tượng tại U.23 châu Á và được xem là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, trong trận đấu tại giải VĐQG Trung Quốc vào cuối tuần trước, Li Hao đã gặp chấn thương và buộc ban huấn luyện phải có những điều chỉnh trong khung gỗ.

Trang 163 Sports đánh giá: “Danh sách U.23 Trung Quốc lần này gần như được xem là “phiên bản rút gọn” của đội tuyển quốc gia. Dù nhiều cầu thủ tốt nhất đã được đôn lên đội một để chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days nhưng HLV Antonio vẫn có trong tay những ngôi sao rất chất lượng. Điều này cho thấy hệ thống liên kết chặt chẽ giữa hai cấp độ đội tuyển của bóng đá Trung Quốc trong giai đoạn chuyển giao lực lượng".

Thủ môn Li Hao sẽ vắng mặt ở giải giao hữu sắp tới ẢNH: AFC

Trong khi đó, trang Sina Sports nhận định: “Với U.23 Trung Quốc, việc tham dự giải quốc tế tại Tây An được xem là bước chạy đà quan trọng trước mục tiêu lớn tại ASIAD 2026. Những đối thủ như U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan, U.23 Triều Tiên đều rất mạnh và hứa hẹn sẽ trở thành bài kiểm tra khó cho thầy trò HLV Antonio. Ngoài ra, những cầu thủ được đôn lên đội tuyển quốc gia cũng nhận được kỳ vọng sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm, chuẩn bị cho ASIAD 20".