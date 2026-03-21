Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cúp quốc gia hấp dẫn: HLV Vũ Tiến Thành đấu ông Trần Tiến Đại, HLV Popov thắng dễ đội cố vấn Park?

Văn Trình
21/03/2026 00:00 GMT+7

Vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025 - 2026 tiếp tục sôi động trong ngày 21.3 với hai cặp đấu đáng chú ý: CLB Ninh Bình chạm trán đội PVF-CAND trên sân Ninh Bình, trong khi CLB Thể Công Viettel tiếp đón CLB Bắc Ninh tại Hàng Đẫy.

CLB Ninh Bình rất cần chiến thắng lúc này

Lúc 18 giờ, tâm điểm sẽ dồn về sân Ninh Bình, nơi Hoàng Đức cùng các đồng đội quyết tâm đánh bại CLB PVF-CAND để cứu vãn một giai đoạn sa sút. Cách đây không lâu, CLB Ninh Bình còn được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League với đội hình được ví như “dải ngân hà”. Thế nhưng, chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng (1 hòa, 4 thua) đã kéo họ trở lại thực tại khắc nghiệt.

Ninh Bình phải sớm lấy lại phong độ

Ảnh: FPT PLAY

Thất bại 1-2 trước CLB Công an Hà Nội ở vòng gần nhất V-League không chỉ khiến CLB Ninh Bình hụt hơi trong cuộc đua vô địch mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề: thể lực suy giảm, tinh thần đi xuống và phong độ không tốt của các trụ cột. Khi bị dẫn bàn, CLB Ninh Bình cũng thường rơi vào trạng thái lúng túng, thiếu phương án rõ ràng.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện với HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành cũng chưa mang lại tín hiệu tích cực. Trước CLB PVF-CAND – đội bóng cũng đang khủng hoảng và rơi xuống đáy bảng – đây có thể là “phao cứu sinh” cho CLB Ninh Bình. Nhưng nếu không cải thiện được tinh thần và sự gắn kết, ngay cả lợi thế sân nhà cũng chưa chắc đủ để họ tạo ra khác biệt.

Ở chiều ngược lại, CLB PVF-CAND dù bị đánh giá thấp hơn vẫn có lý do để hy vọng. Đội bóng này cũng vừa thay tướng khi HLV Trần Tiến Đại lên nắm quyền, và trong thế không còn gì để mất, họ hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu khó chịu.

CLB Ninh Bình cần chiến thắng để lấy lại tinh thần

ẢNH: MINH TÚ

Thể Công Viettel sẽ thắng dễ Bắc Ninh?

Trong khi đó, lúc 19 giờ 15, trận đấu tại Hàng Đẫy giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Bắc Ninh lại mang màu sắc khác. Đội bóng áo lính đang thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng 4 trận liên tiếp tại V-League. Với dàn nội binh chất lượng cao, gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, CLB Thể Công Viettel cho thấy sự ổn định và bản lĩnh ở giai đoạn quan trọng.

Bên kia chiến tuyến, CLB Bắc Ninh – đội bóng có sự đồng hành của HLV Park Hang-seo trong vai trò cố vấn cũng đang gây ấn tượng mạnh ở giải hạng nhất khi thắng 4/5 trận gần nhất và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hành trình tại Cúp quốc gia của họ mới chỉ dừng ở việc vượt qua các đối thủ “đồng hạng”, và cuộc đối đầu với một đội bóng hàng đầu V-League như Thể Công Viettel sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Bắc Ninh (phải) khá chênh lệch

ẢNH: CLB BẮC NINH

Dù quy định chỉ cho phép sử dụng 1 ngoại binh, nhưng chất lượng nội binh vượt trội giúp CLB Thể Công Viettel nắm lợi thế lớn. Nếu chơi đúng sức, thầy trò HLV Popov hoàn toàn có thể giành chiến thắng để tiến vào bán kết, thậm chí với cách biệt an toàn.

Xem Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

