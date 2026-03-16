Chính trị Sự kiện

Ông Trần Đăng Quỳnh làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Minh Hải
16/03/2026 20:52 GMT+7

Ông Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 16.3, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư thôi giữ chức Trợ lý Tổng Bí thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư cho biết ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo. Trải qua nhiều cương vị công tác, ông Quỳnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên; có khả năng xử lý, tiếp cận công việc toàn diện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và Tổng Bí thư đã luôn quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho ông.

Ông Quỳnh cho biết với nhiệm vụ công việc mới, bản thân ông sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm các lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh Ninh Bình…

Ông Trần Đăng Quỳnh sinh năm 1979, quê tại tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ lý luận cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế quốc tế; thạc sĩ Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Trước khi được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Quỳnh từng giữ chức vụ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, và sau đó là Trợ lý Tổng Bí thư.

Ông Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, thay cho ông Trần Huy Tuấn trước đó đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

