Ông Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ngày 4.3, HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 9 kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối với ông Trần Huy Tuấn, người đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ngày 2.3.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình ẢNH: TTXVN

Tiếp đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu ông Nguyễn Thành Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ngày 3.3, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 2974, quê tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp. Ông Bình là cán bộ trưởng thành từ Thái Nguyên từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại địa phương này.

Từ tháng 7.2025 làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên (sau sáp nhập); từ tháng 10.2025 làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đến tháng 3.2026, ông Bình đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.