Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Sự kiện

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
03/03/2026 12:44 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Sáng 3.3, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình- Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư (giữa), tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình (trái) và ông Trần Huy Tuấn

ẢNH: PHÚC NGƯ 

Đại diện Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay cho ông Trần Huy Tuấn, người vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định của Bộ Chính trị, chuẩn y cho ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tổ chức T.Ư cũng đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và các chức vụ liên quan, để điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Sau khi trao quyết định cho các cán bộ, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã phát biểu, chúc mừng các cán bộ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1974, quê tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp. 

Ông Nguyễn Thanh Bình từng kinh qua các chức vụ Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên cũ; Phó bí thư, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, trước khi được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tin liên quan

Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thay cho ông Đặng Xuân Phong.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình Đặng Xuân Phong Trần Huy Tuấn điều động Chỉ Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận