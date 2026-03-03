Ông Nguyễn Thanh Bình được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Sáng 3.3, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư (giữa), tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình (trái) và ông Trần Huy Tuấn

ẢNH: PHÚC NGƯ

Đại diện Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay cho ông Trần Huy Tuấn, người vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức T.Ư công bố quyết định của Bộ Chính trị, chuẩn y cho ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tổ chức T.Ư cũng đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và các chức vụ liên quan, để điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Sau khi trao quyết định cho các cán bộ, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã phát biểu, chúc mừng các cán bộ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới.