Đỗ Hoàng Hên nói cực hay trong ngày đầu lên đội tuyển Việt Nam, báo chí ‘thích mê’

Hoàng Hên: 'Còn gì tuyệt hơn nếu giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng'

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Nguyễn Xuân Son hay Cao Pendant Quang Vinh – các cầu thủ nhập tịch đã từng bước khẳng định giá trị trong màu áo đội tuyển Việt Nam, danh sách triệu tập lần này tiếp tục mang đến sự chú ý đặc biệt với sự xuất hiện lần đầu của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, trước đây là Hendrio Araujo.

HLV Kim Sang-sik hội quân cùng học trò

Cầu thủ của CLB Hà Nội chia sẻ: "Hôm nay, không nghi ngờ gì nữa, là ngày đặc biệt và thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi. Một giấc mơ đã thành hiện thực và một cơ hội để thể hiện trên sân cỏ tất cả lòng biết ơn của tôi đối với tình cảm và sự ủng hộ của người dân Việt Nam trong suốt những năm qua. Được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam sẽ là một vinh dự và niềm tự hào vô bờ bến. Tôi rất hạnh phúc, tràn đầy động lực và sẵn sàng cống hiến hết mình. Cố lên".

Trong ngày đầu lên đội tuyển, trưa 21.3, Hoàng Hên nhấn mạnh: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi được sát cánh cùng Xuân Son một lần nữa, đặc biệt là trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, thể hiện để có được cơ hội thi đấu cùng cậu ấy. Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Thành tích của toàn đội mới là điều quan trọng nhất".

Hoàng Hên thu hút sự chú ý của giới truyền thông ẢNH: THÁI NINH

Hoàng Hên hào hứng chia sẻ cảm xúc của bản thân ẢNH: THÁI NINH

Hoàng Hên rạng rỡ ẢNH: THÁI NINH

Việc Đỗ Hoàng Hên chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10.2025 mở ra cơ hội lớn để cầu thủ này đóng góp cho bóng đá nước nhà. Sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng sáng tạo nổi bật ở khu trung tuyến, anh được giới chuyên môn đánh giá là một nhân tố giàu tiềm năng, có thể tạo nên sự khác biệt.

Gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo CLB Bình Định, Đỗ Hoàng Hên đã trải qua hành trình hơn 5 năm chinh chiến tại V.League. Quãng thời gian này giúp anh tích lũy đáng kể kinh nghiệm thi đấu, đồng thời thích nghi tốt với môi trường bóng đá trong nước. Không chỉ nổi bật ở khả năng cầm nhịp trận đấu, tiền vệ này còn gây ấn tượng với lối chơi phối hợp linh hoạt và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho tuyến giữa, trong bối cảnh đội tuyển đang hướng đến sự đa dạng hóa về lối chơi và nhân sự. Nếu thể hiện tốt, đây có thể là bước đệm quan trọng để cầu thủ sinh năm 1994 khẳng định vị trí trong màu áo đội tuyển quốc gia ở chặng đường phía trước.



