Tân HLV Trần Tiến Đại chấp nhận thua nhưng không đổ lỗi, HLV Huỳnh Đức tiết lộ 'sốc' về Tiến Linh

HLV Lê Huỳnh Đức đã có ý tưởng để Tiến Linh dự bị

CLB Công an TP.HCM đã đánh bại PVF-CAND với tỷ số 1-0 (vòng 16 V-League) để củng cố vị trí thứ năm trước áp lực của nhóm bám đuổi. Tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng phung phí, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có được chiến thắng nhờ pha lập công của Ngô Đăng Khoa ở phút 76.

Ở trận này, thủ quân Nguyễn Tiến Linh bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cầu thủ sinh năm 1997 đệm bóng chệch khung thành trong hiệp 1, đánh đầu dội cột dọc ngay đầu hiệp 2, trước khi sút hỏng dù trước mặt chỉ còn là cầu môn bỏ trống cuối trận.

Highlight CLB Công an TP.HCM 1-0 PVF-CAND: Khoa Ngô tỏa sáng

Dù đá chính thường xuyên, nhưng Tiến Linh mới ghi 3 bàn sau 16 trận V-League mùa này. Chân sút 29 tuổi đã trải qua gần 6 tháng, với 11 trận "tịt ngòi" tại CLB Công an TP.HCM.

"Tiến Linh đang bị áp lực. Khi không có bàn thắng, cầu thủ dễ áp lực và nôn nóng. Thời còn thi đấu, tôi cũng từng như vậy. Một khi mất cảm giác và mất tự tin, rất khó để lấy lại. Tôi cần phải động viên và có bài tập nhẹ nhàng hơn để Tiến Linh lấy lại cảm giác, hưng phấn. Còn về lối chơi, Tiến Linh không gặp vấn đề gì. Khúc mắc chỉ là khâu kết thúc chưa ổn", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ với báo chí sau trận.

Khi được đặt câu hỏi liệu có nên để Tiến Linh dự bị, HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định đã nghĩ đến ý tưởng này, song CLB Công an TP.HCM cũng... không còn tiền đạo nào khác.

"Thời điểm này, Đinh Thanh Bình cũng mới trở lại nên được vào đá. Các tiền đạo trẻ không đủ sức, có khi đá chính nửa hiệp là... xin ra. Tôi muốn làm sao để học trò cải thiện dần dần", HLV Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh.

Theo cựu chiến lược gia Đà Nẵng, CLB Công an TP.HCM cần chắt chiu cơ hội, thay vì dứt điểm phung phí. 4 trận gần nhất, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn.

"Kể cả khi thua 2 trận sân nhà trước đó, các cầu thủ CLB Công an TP.HCM vẫn tập luyện chăm chỉ, quyết liệt, với tinh thần và khát khao. Đó là điều tôi hài lòng. Còn tôi chưa hài lòng ở khâu ghi bàn, khi đội còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. PVF-CAND không mạnh, cũng không triển khai được nhiều. Tuy nhiên, CLB Công an TP.HCM vẫn chưa kết thúc được, phải cải thiện vấn đề ghi bàn", HLV Lê Huỳnh Đức phân tích.

"Cứ tấn công mà không ghi bàn được là phải trả giá. Bóng đá là như thế. Chúng tôi đã có nhiều bài học ở mùa giải này rồi, như ở trận gặp Thể Công Viettel là ví dụ, CLB Công an TP.HCM đã tấn công rất nhiều. Hay như khi gặp CLB Công an Hà Nội, chúng tôi nhận bàn thua từ pha phản công. Ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để sửa sai. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm.

Tôi muốn CLB Công an TP.HCM ghi bàn hiệu quả hơn. Trận này, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ hết. Ở các buổi tập, tôi đã cho cầu thủ tập dứt điểm nhiều, nhưng không hiểu tại sao họ chưa kết thúc chính xác được".

HLV Trần Tiến Đại: PVF-CAND cần cải thiện thể lực

Có sự trùng hợp thú vị giữa HLV Trần Tiến Đại và HLV Nguyễn Thành Công ở CLB PVF-CAND, đó là cả hai đều ra mắt ở trận gặp CLB Công an TP.HCM, và đều... thua.

Ông Công cùng học trò thua 1-2 trên sân nhà ở trận lượt đi, còn ông Đại thua trận lượt về.

"Tất nhiên, bóng đá có thắng và có thua. CLB Công an TP.HCM có thế trận rất tốt khi dẫn bàn. Chúng tôi buộc phải dâng cao và gặp nhiều khó khăn", ông Trần Tiến Đại khẳng định.

"PVF-CAND phải cải thiện thể lực. Còn về tinh thần, đội đã chơi tốt nhất có thể rồi. Đội đang gặp một số gian nan ở các vị trí, do vấn đề thẻ phạt hay thay đổi nhân sự ở hàng hậu vệ. Trên hàng công, Eid Mahmoud mới tập 2 buổi, nên cần thời gian để cải thiện thể lực sau quãng thời gian nghỉ quá dài.

Tôi vẫn gặp khó khăn, nhưng tôi được 3 trợ lý hỗ trợ tốt, các cầu thủ cũng tập luyện hiệu quả. Song, trận cầm quân đầu tiên lại đá sân khách, khi tôi mới tập cùng cầu thủ 2 buổi, nên khó khăn cũng là tất yếu thôi", HLV Trần Tiến Đại chia sẻ.