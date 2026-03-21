Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hoàng Hên dự sự kiện đặc biệt của Đỗ Kim Phúc

Mai Thắng
Mai Thắng
21/03/2026 13:06 GMT+7

Buổi lễ ra mắt kênh thể thao của Đỗ Kim Phúc có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có cầu thủ đội tuyển Việt Nam Đỗ Hoàng Hên.

Cầu thủ tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc vừa chính thức công bố thành lập SMCN (Sports Multi-Channel Network). Đây là mạng lưới đa kênh chuyên biệt về thể thao đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong việc xây dựng hệ sinh thái nội dung và quản lý tài năng thể thao trên các nền tảng số. 

Đỗ Hoàng Hên là khách mời đặc biệt của sự kiện

Đỗ Kim Phúc cùng vợ chồng Đỗ Hoàng Hên

Buổi lễ ra mắt có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có cầu thủ đội tuyển Việt Nam Đỗ Hoàng Hên. Điểm nhấn ngay trong ngày ra mắt là việc SMCN công bố hợp tác chiến lược cùng LaLiga – giải đấu danh giá hàng đầu Tây Ban Nha – để tổ chức LALIGA Creator Cup tại Việt Nam. 

Giải đấu quy tụ 16 gương mặt creators tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao và giải trí, tạo nên sân chơi giao thoa độc đáo giữa bóng đá truyền thống và nội dung số hiện đại. 

Đặc biệt, giải thưởng lớn nhất dành cho những người chiến thắng chính là tấm vé vàng tham dự trận siêu kinh điển El Clasico tại SVĐ Camp Nou. 

Đây là bước đi chiến lược nhằm trẻ hóa cách tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp, đưa thể thao đến gần hơn với khán giả đại chúng thông qua lăng kính của những người có sức ảnh hưởng.


Đỗ Kim Phúc là gương mặt nổi tiếng của thể thao Việt Nam ở lĩnh vực tâng bóng nghệ thuật

SMCN ra đời với sứ mệnh không chỉ là một đơn vị sản xuất nội dung đơn thuần, mà là bệ phóng toàn diện cho các VĐV và nhà sáng tạo (creators). 

Mạng lưới này tập trung vào việc định hướng, phát triển thương hiệu cá nhân và kết nối các tài năng với những cơ hội thương mại bền vững. 

Ông Alex Nguyễn, đại diện SMCN, nhấn mạnh: “Việt Nam sở hữu nguồn tài năng thể thao dồi dào nhưng còn thiếu hệ sinh thái hỗ trợ dài hạn. SMCN sẽ là cầu nối giúp các VĐV không chỉ tỏa sáng trong nước mà còn tự tin vươn tầm quốc tế”.

U.23 Trung Quốc gọi nhân sự cực mạnh đấu U.23 Việt Nam, chỉ tiếc thiếu thủ môn Li Hao

U.23 Trung Quốc gọi nhân sự cực mạnh đấu U.23 Việt Nam, chỉ tiếc thiếu thủ môn Li Hao

Chiều 20.3, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chính thức công bố danh sách tập trung của đội U.23. Đáng chú ý, đội hình lần này được đánh giá rất mạnh với nhiều gương mặt từng giành ngôi á quân giải U.23 châu Á.

