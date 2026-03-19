Thời sự

Tuyên truyền pháp luật cho vận động viên tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
19/03/2026 16:20 GMT+7

Chương trình tuyên truyền pháp luật tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thu hút sự tham dự của nhiều vận động viên đến từ các đội tuyển quốc gia đang tập trung tập huấn tại trung tâm.

Ngày 19.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP.HCM phối hợp Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, huấn luyện viên và vận động viên tại trung tâm.

Tại buổi tuyên truyền pháp luật, thiếu tá, tiến sĩ Trần Ngọc Mai, giảng viên khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường đại học An ninh nhân dân cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về tình hình tội phạm ma túy, những quy định của pháp luật liên quan; cách nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và những vấn đề cần chú ý để tham gia mạng xã hội an toàn.

Thiếu tá, tiến sĩ Trần Ngọc Mai phát biểu tại buổi tuyên truyền

Báo cáo viên cảnh báo, ma túy không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, làm suy giảm thể lực, rối loạn hành vi mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, gia đình và xã hội. Người nghiện dễ sa vào tội phạm, làm gia tăng các vấn đề như lây nhiễm HIV/AIDS, suy thoái đạo đức và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực.

Do đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không thử hoặc sử dụng ma túy dù chỉ một lần, đồng thời chủ động nhận diện các thủ đoạn ngụy trang mới để tự bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường thể thao an toàn, lành mạnh.

Tiến sĩ Trần Ngọc Mai còn cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến an toàn không gian mạng tại buổi tuyên truyền. Tình hình tội phạm về ma túy hiện nay có những diễn biến phức tạp, nhiều loại ma túy mới, độ tuổi người nghiện ma túy ngày càng trẻ. 

Do đó, cần phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về ma túy và một số văn bản mới hiện nay như: Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, có 8 chương, 56 điều; Nghị định số 28/2026/NĐ/CP ngày 19.1.2026 của Chính phủ: Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. 

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cùng cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên... tham dự buổi tuyên truyền pháp luật

Tiến sĩ Trần Ngọc Mai còn cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến an toàn không gian mạng.

Theo đó, ngày 10.12.2025, Quốc hội đã thông qua luật An ninh mạng năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Luật bổ sung nhiều quy định quan trọng như tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng; hoàn thiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; đồng thời chú trọng bảo vệ các nhóm yếu thế trên không gian mạng như trẻ em, người cao tuổi và người hạn chế nhận thức.

Đáng chú ý, tại khoản 2 điều 7, luật An ninh mạng năm 2025 nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định pháp luật. Đây là quy định quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng công nghệ để xâm phạm an ninh mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, để có môi trường mạng an toàn, trong sạch, mỗi cá nhân phải tự nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, hiểu rõ các nguy cơ như lừa đảo, mã độc, tin giả; có trách nhiệm đối với các hành vi trên mạng, không đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, độc hại hoặc vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.000 học sinh ở H.Hóc Môn

Tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.000 học sinh ở H.Hóc Môn

Ngày 17.12, Công an H.Hóc Môn thông tin cơ quan này vừa phối hợp các đơn vị tổ chức tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường cho giáo viên và học sinh trên địa bàn.

