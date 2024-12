Tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.000 học sinh ở H.Hóc Môn

Việc tuyên truyền nhằm góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh; nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ giáo viên học sinh, phụ huynh... khi tham gia giao thông. Góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe mọi người.

CSGT tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh ẢNH: CAN

Theo đó, chiều 16.12, Đội CSGT-TT Công an H.Hóc Môn phối hợp với Ban An toàn giao thông xã Xuân Thới Đông, Công ty TNHH thời trang Nón Sơn, tổ chức tuyên truyền luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21.12.2023; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17.9.2024 của Thủ tướng Chính phủ; phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống cướp giật cho giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Xuân.

Đến dự lễ có các lãnh đạo ban ngành của huyện, xã cùng hơn 2.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Xuân.

Tại buổi tuyên truyền, trung tá Lê Văn Minh (báo cáo viên pháp luật của huyện) thông tin tình hình tai nạn giao thông tháng 12.2024 trên địa bàn. Cụ thể, đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, làm bị thương 6 người, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 1 vụ, tăng 1 người chết, giảm 4 người bị thương.

Sau khi nghe báo cáo, các em học sinh được CSGT tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, những kỹ năng cũng như các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông (như tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ, điều khiển phương tiện lưu thông đúng theo biển báo và tín hiệu đèn giao thông, cách xử lý tình huống khi có tai nạn xảy ra...).

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống bất ngờ và biện pháp hữu hiệu để phòng tránh tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Tý - Giám đốc Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn ẢNH: CAN

Ngoài ra, các em học sinh cũng được tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường; phòng chống cướp giật trước cổng trường.

Trong buổi tuyên truyền, đại diện Công ty TNHH thời trang Nón Sơn cũng hướng dẫn các em cách chọn và sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, đạt chuẩn nhằm bảo vệ an toàn cho các em khi ngồi trên xe mô tô, xe máy điện và khi điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông. Đơn vị này cũng đã trao tặng 53 mũ bảo hiểm cho các em học sinh của trường.

Đây là hoạt động bổ ích, ý nghĩa dành cho các em nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành tốt pháp luật giao thông. Qua đó, giúp các em hiểu biết để điều khiển phương tiện an toàn, bảo vệ được bản thân mình và người tham gia giao thông.