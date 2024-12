Bị CSGT TP.HCM xử lý nồng độ cồn, tài xế nói không biết chữ

Sau lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tối 15.12, Đội CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp công an địa phương lập chốt, kết hợp tuần tra, tổng xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Qua đó, lực lượng CSGT xử lý gần 60 trường hợp tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một số trường hợp "dở khóc, dở cười".

Lực lượng CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức xử lý gần 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tối 15.12 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cù nhây, nói không biết chữ

Khoảng 19 giờ, tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân (P.Linh Đông), một tổ công tác CSGT phát hiện ông P.L (45 tuổi, ở TP.Thủ Đức) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra. Kết quả ông L. vi phạm nồng độ cồn 0,591 mg/l khí thở. Với mức này (>0,4 mg/l khí thở), nam tài xế bị phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện không quá 7 ngày.

Nhiều tài xế bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sau khi bị CSGT lập biên bản, ông L. đứng dậy, định lấy xe máy chạy đi nhưng bị lực lượng chức năng ngăn chặn, giải thích luật giao thông đường bộ. Không lấy được xe, ông L. bực tức, chửi bới, la hét dữ dội, mãi đến khi vợ và con ra khuyên can, ông mới chịu lên xe cho vợ chở về.

Cùng thời điểm, CSGT cũng hoàn tất lập biên bản đối với ông K.B (42 tuổi, quê Thanh Hóa) vì vi phạm nồng độ cồn 0,633 mg/l khí thở. Với trường hợp này, tổ công tác phải mất hơn 1 giờ làm việc vì ông B. cù nhây, đòi CSGT và Công an P.Linh Đông phải đọc đi đọc lại biên bản khoảng 10 lần.

Một tổ công tác khác liên tục tuần tra trên tỉnh lộ 43, đường Tô Ngọc Vân, đường Gò Dưa...

Khoảng 21 giờ, CSGT phát hiện ông X.N (ở TP.Thủ Đức) chạy xe máy loạng choạng trên tỉnh lộ 43 (P.Tam Bình), có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng ông này chống chân không vững.

CSGT đưa ông N. về trụ sở Công an P.Tam Bình, kiểm tra thì phát hiện nồng độ cồn là 0,77 mg/l khí thở. Lúc đầu, ông N. tỏ thái độ, nói có nhiều mối quan hệ, gọi điện nhờ can thiệp nhưng bất thành. Sau đó, ông N. cho rằng, bản thân không biết chữ, không hiểu luật... Tổ công tác phải thuyết phục, rất lâu sau đó, ông này mới chịu hợp tác, ký vào biên bản vi phạm.

Nhiều trường hợp khác khi bị CSGT xử lý thì kể khổ làm lương tháng chỉ vài trăm ngàn đồng nhưng bị phạt "nặng quá". Cụ thể, ngoài mức phạt nói trên thì tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở thì phạt tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, vượt quá 0,25 mg/l khí thở đến 0,4 mg/l khí thở thì phạt tiền 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Ngoài ra, nếu gây tai nạn chết người, hậu quả nghiêm trọng thì tài xế còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lực lượng CSGT lập chốt, kết hợp tuần tra tại các tuyến đường vùng ven ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong tối 15.12, CSGT - TT Công an TP.Thủ Đức xử lý gần 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, sáng 15.12, Công an TP.HCM, Công an TP.Thủ Đức và công an 21 quận, huyện đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Sau lễ ra quận, lực lượng công an lập nhiều chiến công. Trong đó, có vụ phá đường dây mua bán vũ khí, khởi tố 71 bị can, thu giữ 9.000 viên đạn, 100 khẩu súng, 4 quả lựu đạn, hàng ngàn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và nhiều tang vật khác có liên quan.