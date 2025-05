Thượng úy cảnh sát với 102 cuộc tuyên truyền pháp luật

Anh Chinh còn tham mưu bí thư chi bộ xây dựng và duy trì thực hiện mô hình dân vận khéo "Kính trọng, lễ phép trong tiếp xúc, làm việc với nhân dân" để nâng cao chất lượng công tác tiếp dân của lực lượng Cảnh sát giao thông và đạt được một số hiệu quả nhất định, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thượng úy Nguyễn Trường Chinh, Công an xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ẢNH: NVCC

Trong công tác chuyên môn, anh Chinh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, tỏ rõ tính năng động, sáng tạo trong từng phần việc. Làm tốt vai trò tham mưu giúp việc cho chỉ huy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Anh cũng tích cực tham gia thực hiện đầy đủ các mặt công tác của đơn vị như: Tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông 320 cuộc, trực phản ứng nhanh, tham gia điều tra giải quyết 18 vụ tai nạn giao thông; tham gia phối hợp thực hiện 12 kế hoạch khảo sát các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật về giao thông... Sẵn sàng giải quyết các tình huống và công việc có liên quan đến an ninh trật tự khi có yêu cầu chính đáng của nhân dân, bảo vệ an toàn các ngày lễ hội, các ngày tết và các sự kiện văn hóa, chính trị ở địa phương.

Thực hiện hoạt động ”Chương trình Pháp luật tuổi 18 - Vòng tay yêu thương ẢNH: NVCC

Thượng úy Chinh nhận thấy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vai trò quan trọng, xác định đó là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và làm hạn chế các hành vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, nên đã xây dựng và triển khai thực hiện sáng kiến "Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật".

Thực hiện sáng kiến anh đã tham gia tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông 102 cuộc tại các trường học và tổ nhân dân tự quản trên địa bàn với 36.520 lượt người tham dự. Anh cũng triển khai mô hình "Tuyên truyền lưu động" - chủ động biên soạn và thu âm 32 bài tuyên truyền pháp luật giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia phát lưu động tại các khu vực đông dân cư.

Bên cạnh đó, anh chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cá biệt các đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện (từ năm 2023 đến năm 2025 đã tham gia phối hợp giáo dục, nhắc nhở 302 lượt đối tượng); tổ chức cam kết chấp hành pháp luật giao thông 89 chủ phương tiện; 85 lái xe kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện.

Anh Chinh còn tham mưu với Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện phối hợp Ban An toàn giao thông tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" và các buổi sinh hoạt chuyên đề "An toàn giao thông, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường".

Thượng úy Chinh tham gia hoạt động tình nguyện mùa đông ẢNH: NVCC

Trong báo cáo thành tích của mình, thượng úy Chinh cho biết: "Việc đa dạng hóa, đổi mới hình thức và nội dung các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Trong đó công tác tuyên truyền pháp luật giao thông giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành văn hóa giao thông, nâng cao ý thức, kỹ năng lái xe an toàn của người tham gia giao thông. Kết quả, sáng kiến "Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật" được công nhận cấp cơ sở, bản thân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

Với vai trò Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, Thượng úy Chinh thực hiện tốt vai trò tham mưu Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an huyện thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Anh Chinh luôn tổ chức các hoạt động về đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân"; tích cực thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"… Thực hiện công trình thanh niên trong đơn vị gắn với mô hình Văn phòng xanh - năng động… Anh còn vận động, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội như: đăng ký phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 500 quyển tập, 6 triệu đồng, cùng nhiều đồ dùng học sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trưởng tiểu học, THCS...

Với những thành tích xuất sắc anh đã nhận được nhiều danh hiệu, bằng khen của ngành công an nhân dân, T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy và UBND.