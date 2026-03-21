Xuân Son gặp vấn đề ở chân, bỏ dở buổi tập đầu cùng đội tuyển Việt Nam

Xuân Son hoàn thành hầu hết các bài tập, nhưng...

Ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik chỉ có trong tay 10 cầu thủ do phần lớn lực lượng vẫn đang thi đấu tại Cúp quốc gia và V-League. Dù vậy, sự xuất hiện của hai tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên vẫn thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt khi bộ đôi từng là “cặp sát thủ” đáng gờm trong màu áo CLB Nam Định trước đây.

Sau phần khởi động nhẹ và các bài tập phối hợp đơn giản, Xuân Son vẫn tỏ ra khá thoải mái khi tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, đến nội dung chuyền bóng và dứt điểm, tiền đạo của CLB Nam Định bất ngờ có dấu hiệu bất ổn. Anh thực hiện được vài pha xử lý thì dừng lại, ra hiệu xin hỗ trợ y tế.

Quan sát ban đầu cho thấy Xuân Son bị đau ở vùng cơ đùi trái. Cầu thủ sinh năm 1997 tỏ ra khá đau đớn, di chuyển tập tễnh trước khi được đưa ra ngoài sân để chườm đá. Ban huấn luyện ngay lập tức quyết định cho anh nghỉ sớm nhằm tránh rủi ro nghiêm trọng hơn.

Xuân Son kết thúc buổi tập sớm khi bị đau đùi trái ẢNH: RÙA CỘT DỌC

Hiện tại, mức độ chấn thương của Xuân Son vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên, việc không thể hoàn tất giáo án trong buổi tập đầu tiên khiến tình trạng của chân sút này trở thành dấu hỏi lớn đối với ban huấn luyện.

Đây rõ ràng là thông tin không mong muốn với tuyển Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hàng công đang thiếu hụt phương án chất lượng. Xuân Son được xem là niềm hy vọng lớn nhờ phong độ ấn tượng thời gian qua, khi liên tục ghi bàn trong màu áo CLB lẫn đội tuyển.

Trước khi hội quân, tiền đạo này vừa góp công giúp Nam Định vượt qua Đà Nẵng tại tứ kết Cúp quốc gia. Tính trên mọi đấu trường gần đây, anh đã ghi tới 10 bàn thắng, cho thấy hiệu suất ổn định sau khi trở lại từ chấn thương dài hạn.

Chắc chắn trong những ngày tới, bộ phận y tế đội tuyển Việt Nam sẽ theo dõi sát sao tình trạng của Xuân Son để đưa ra đánh giá chính xác. Mong rằng đây chỉ là vấn đề quá tải nhẹ và cầu thủ này có thể sớm trở lại tập luyện.

Trước đó Xuân Son tỏ ra vui vẻ và hoàn thành khá tốt các bài tập của HLV Kim Sang-sik ẢNH: MINH TÚ

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn khoảng 5 ngày chuẩn bị trước trận giao hữu gặp Bangladesh (26.3), trước khi bước vào màn so tài quan trọng với Malaysia vào ngày 31.3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Việc Xuân Son có kịp hồi phục hay không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tính toán nhân sự của HLV Kim Sang-sik.