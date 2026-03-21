Hoàng Hên hòa nhập nhanh, tập cực sung cùng đội tuyển Việt Nam: 'Tôi muốn thắng Malaysia'

Hoàng Hên: "Tôi sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam"

Chiều 21.3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện, chính thức khởi động cho đợt tập trung tháng 3 với mục tiêu hướng đến các trận đấu quan trọng sắp tới. Không khí trên sân diễn ra sôi nổi, khẩn trương nhưng cũng đầy quyết tâm khi các tuyển thủ nhanh chóng bắt nhịp giáo án của ban huấn luyện.

Đáng chú ý, buổi tập có sự góp mặt của tân binh Hoàng Hên cùng tiền đạo Xuân Son - những cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Với Hoàng Hên, đây là lần đầu tiên anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, cầu thủ này hòa nhập khá nhanh với các đồng đội, thể hiện tinh thần tích cực và nỗ lực trong từng bài tập.

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập, Hoàng Hên không giấu được sự háo hức khi lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. “Tôi rất vui và tự hào. Khi nhận tin, tôi đã báo ngay cho mẹ và vợ. Gia đình là động lực lớn nhất để tôi cố gắng hơn mỗi ngày. HLV Kim Sang-sik nói với tôi cứ thoải mái, cố gắng đá tốt”, anh nói.

Nói về mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam, Hoàng Hên khẳng định: “Toàn đội đang hướng đến kết quả tốt nhất ở các trận đấu tới. Cá nhân tôi luôn sẵn sàng và mong muốn góp sức để đội tuyển giành chiến thắng trước Bangladesh và Malaysia”.

Hoàng Hên nỗ lực trong lần đầu tập trung cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Cầu thủ của CLB Hà Nội tỏ ra vui vẻ, hào hứng trao đổi với các đồng đội ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Hên khẳng định anh và đội tuyển Việt Nam muốn đánh bại Malaysia ở trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 ẢNH: MINH TÚ

Xuân Son cũng là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều sự quan tâm ẢNH: MINH TÚ

Duy Mạnh tiếp tục được gọi lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Cầu thủ trẻ Nhật Minh cũng được triệu tập sau màn thể hiện tốt cùng U.23 Việt Nam ở giải châu Á ẢNH: MINH TÚ

Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành chiến thắng ở 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia ẢNH: MINH TÚ

Cả 3 tuyến của đội tuyển Việt Nam đều có những cầu thủ chất lượng ẢNH: MINH TÚ

Thủ thành trẻ Trung Kiên chắc chắn sẽ gặp phải cuộc cạnh tranh gay gắt với những "đàn anh" như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip ẢNH: MINH TÚ

Theo quan sát, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ vận động nhẹ, làm quen với bóng và triển khai một số bài tập chiến thuật cơ bản. Những gương mặt trụ cột vẫn duy trì phong độ ổn định, trong khi các cầu thủ trẻ, tân binh như Hoàng Hên cũng khao khát, nỗ lực ghi điểm.

Buổi tập đầu tiên khép lại trong bầu không khí tích cực, mở ra kỳ vọng về một đợt tập trung hiệu quả, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho các thử thách phía trước.