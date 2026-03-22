Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam lên đường tham dự giải CFA Team China 2026: Đi một ngày đàng, học nhiều sàng khôn

Thiếu Bá
22/03/2026 15:04 GMT+7

Chiều 22.3, đội tuyển U.23 Việt Nam với 34 thành viên, trong đó có 25 cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, đã lên đường tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026, tại Tây An (Trung Quốc).

U.23 Việt Nam hứng khởi ngày lên đường

Ở đợt tập trung lần này, lực lượng đội U.23 Việt Nam có sự kết hợp giữa những gương mặt đã khẳng định được năng lực tại các đội tuyển trẻ thời gian qua, cùng nhiều nhân tố mới giàu tiềm năng.

U.23 Việt Nam lên đường tham dự giải CFA Team China 2026: Đi một ngày đàng, học nhiều sàng khôn - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam lên đường vào chiều nay

Ảnh: VFF

Trong đó, tiếp tục thể hiện xu hướng trẻ hóa rõ nét, với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007 (từ 19 – 21 tuổi), phù hợp với kế hoạch dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, đặc biệt là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Lịch thi đấu cụ thể

Theo lịch trình di chuyển, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bay chuyến Hà Nội – Quảng Châu (Trung Quốc), trước khi nối chuyến đến Tây An trong tối cùng ngày. Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại Tây An rạng sáng 23.3 theo giờ địa phương, sau đó nhanh chóng ổn định nơi ở và bước vào buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi.

U.23 Việt Nam lên đường tham dự giải CFA Team China 2026: Đi một ngày đàng, học nhiều sàng khôn - Ảnh 2.

HLV Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam

Ảnh: VFF

Tại Giải CFA Team China – Tây An 2026, U.23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U.23 Triều Tiên (ngày 25.3), U.23 Thái Lan (28.3) và chủ nhà U.23 Trung Quốc (31.3).

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, với sự góp mặt của những đối thủ rất chất lượng, giải đấu này được xem là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, hoàn thiện lực lượng hướng tới các mục tiêu trọng điểm của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hàng công đội tuyển Việt Nam bùng nổ với cặp 'song hoàng' Hoàng Đức - Hoàng Hên?

HLV Kim Sang-sik sẽ tận dụng trận giao hữu với Bangladesh ngày 26.3 tới để trình làng cặp 'song hoàng' Hoàng Đức - Hoàng Hên hứa hẹn sẽ giúp lột xác hàng công đội tuyển Việt Nam.

