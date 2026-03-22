Hàng công đội tuyển Việt Nam bùng nổ với cặp 'song hoàng' Hoàng Đức - Hoàng Hên?

Hoàng Hên mang đến chất lượng kỹ chiến thuật cho hàng công đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi áp đặt

Ngày 22.3, đội tuyển Việt Nam đã có ngày tập trung thứ 2 ở kỳ FIFA Days tháng 3, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh lúc 19 giờ ngày 26.3 và sau đó quyết đấu với Malaysia lúc 19 giờ ngày 31.3 để khép lại vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy với Bangladesh sẽ rất đáng chú ý khi đây là bước làm nóng quan trọng, khi HLV Kim Sang-sik có thể tận dụng đối thủ vừa sức này để trình làng và thử nghiệm hàng công mới.

Trong đó, tâm điểm sẽ là sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên, tiền vệ công gốc Brazil đang khoác áo CLB Hà Nội sẽ ra mắt đội tuyển quốc gia sau khi được cấp quốc tịch để trở thành công dân Việt Nam.

Hoàng Hên trong buổi tập đầu tiên tại đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Ở đợt tập trung này, ông Kim đã không gọi Tiến Linh nhưng vẫn có hàng công rất mạnh với 4 tiền đạo Xuân Son, Tuấn Hải, Việt Cường, Gia Hưng cùng những tiền vệ sáng tạo Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long.

Đặc biệt, nhà cầm quân người Hàn Quốc kỳ vọng sự xuất hiện của Hoàng Hên sẽ giúp tạo ra sự cộng hưởng với Hoàng Đức - tiền vệ giữ nhịp hay nhất Việt Nam vào lúc này để nâng cấp tuyến giữa.

Kể từ trận thắng Myanmar 5-0 ở vòng bảng AFF Cup 2024, Hoàng Đức đã được giải phóng rất nhiều vai trò phòng ngự, phát huy điểm mạnh kỹ thuật và sáng tạo khi đội tuyển Việt Nam với Xuân Son tì đè hiệu quả phía trên.

HLV Kim Sang-sik sẽ nâng cấp lối chơi đội tuyển Việt Nam ảnh: Minh Tú

Nay, khi Xuân Son sẽ được tiếp lửa bởi anh bạn đặc biệt thân và ăn ý là Hoàng Hên, rất có thể trận gặp Bangladesh và sau đó là Malaysia sẽ đánh dấu bước thay đổi hoàn toàn lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhãn quan chiến thuật thông minh, sắc sảo của mình hứa hẹn sẽ là đối tác bật nhả hiệu quả với Hoàng Đức, giúp tuyến giữa tăng cường đáng kể khả năng thoát pressing và kiểm soát bóng.

Đặc biệt khả năng lùi sâu và kéo bóng lên hiệu quả của Hoàng Hên, với những đường lên bóng ở nửa biên trái sẽ tạo ra sự cân bằng đáng kể với Hai Long, Quang Hải ở biên đối diện, giúp đội tuyển Việt Nam trở nên khó đoán hơn rất nhiều.