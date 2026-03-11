Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

5 sao Ninh Bình lên đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Văn Lâm, Hoàng Đức có mặt

Văn Trình
Văn Trình
11/03/2026 05:03 GMT+7

CLB Ninh Bình vừa xác nhận có 5 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 3. Đây đều là những trụ cột của đội bóng cố đô Hoa Lư ở mùa giải V-League 2025 - 2026.

5 cầu thủ CLB Ninh Bình nhận được kỳ vọng lớn

Theo thông báo từ đội bóng cố đố, 5 cái tên được gọi gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Trương Tiến Anh, trung vệ Lê Ngọc Bảo cùng hai tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến. Trên các nền tảng truyền thông, CLB Ninh Bình cũng gửi lời chúc đến các cầu thủ này, kỳ vọng họ giữ vững phong độ và đóng góp tích cực cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sắp tới.

5 sao Ninh Bình lên đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Văn Lâm, Hoàng Đức có mặt- Ảnh 1.

5 cầu thủ của CLB Ninh Bình sẽ góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam

ẢNH: CLB NINH BÌNH

Trong số này, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Hoàng Đức là những gương mặt quen thuộc của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm qua. Thủ thành Đặng Văn Lâm được xem là một trong những sự lựa chọn chất lượng, liên tục cạnh tranh vị trí số 1 trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của HLV Kim Sang-sik, nhờ khả năng điều tiết lối chơi cực tốt.

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Đức Chiến mang đến nhiều kỳ vọng mới. Cả hai từng có thời gian góp mặt ở đội tuyển nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn. Đợt tập trung lần này được xem là cơ hội quan trọng để bộ đôi này chứng tỏ năng lực dưới thời HLV Kim Sang-sik, qua đó cạnh tranh suất trong danh sách chính thức.

Riêng với Đặng Văn Lâm, cuộc cạnh tranh ở vị trí thủ môn hứa hẹn rất quyết liệt. Anh nhiều khả năng phải cạnh tranh với Nguyễn Filip cùng một số thủ môn khác. Ngoài ra, thủ thành Việt kiều Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM), người vừa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, cũng nhiều khả năng sẽ góp mặt trong danh sách tập trung.

Ở cấp CLB, 5 cầu thủ trên đang có phong độ khá tốt. Dù vậy, họ cùng CLB Ninh Bình đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Sau chuỗi trận thăng hoa đầu mùa, CLB Ninh Bình chưa thắng trong 4 trận gần nhất tại V-League 2025 - 2026. Đội Ninh Bình đã chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo và bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền. Hiện CLB Ninh Bình đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội 7 điểm và ít hơn CLB Thể Công Viettel 3 điểm.

5 sao Ninh Bình lên đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Văn Lâm, Hoàng Đức có mặt- Ảnh 2.

Văn Lâm được dự đoán sẽ có cuộc cạnh tranh quyết liệt với các thủ môn chất lượng khác

ẢNH: MINH TÚ

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 15 cầu thủ được các CLB tiết lộ sẽ góp mặt trong đợt hội quân của đội tuyển Việt Nam. Trước CLB Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội công bố tới 8 cầu thủ được triệu tập, gồm Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô và Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, CLB Nam Định xác nhận hai cái tên là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21.3 để chuẩn bị cho loạt trận trong dịp FIFA Days. Thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến đá giao hữu với Bangladesh vào lúc 19 giờ ngày 26.3 trên sân Hàng Đẫy. Đây được xem là màn chạy đà quan trọng trước khi tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31.3 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Ngoài việc góp 5 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia, CLB Ninh Bình cũng cho biết 3 gương mặt gồm tiền vệ Trần Thành Trung, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Lê Phát cũng đã có tên trong danh sách tập trung cùng đội tuyển U.23 Việt Nam đợt I năm 2026.

Dự kiến, sau trận tứ kết Cúp quốc gia 2025 -  2026 giữa CLB Ninh Bình và CLB PVF-CAND vào ngày 21.3, ba cầu thủ trẻ của đội bóng cố đô sẽ lên đường hội quân với ban huấn luyện và các đồng đội.

Xem thêm bình luận