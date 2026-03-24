Trần Đình Trọng muốn ‘buôn chuyện’ với Xuân Son và cả Hoàng Hên lắm, nhưng vì điều này mà…

Lợi thế của Đình Trọng

Chiều 24.3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trước buổi tập, trung vệ Trần Đình Trọng được chọn là người trả lời phỏng vấn. Trong cuộc chia sẻ ngắn, anh không giấu được cảm xúc hạnh phúc: "Lần đầu khi nghe tin có tên trong danh sách, tôi thực sự rất vui và háo hức, bởi rất lâu rồi mình mới được trở lại đội tuyển Việt Nam. Khi mặc lại chiếc áo đội tuyển quốc gia sau nhiều năm, cảm giác thực sự rất hạnh phúc. Gia đình là nguồn động lực rất lớn để giúp tôi trở lại sau chấn thương. Và ngay sau khi danh sách chính thức được công bố, tôi cũng đã chia sẻ niềm vui với gia đình".

Trong đợt tập trung lần này, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đóng góp nhiều cầu thủ nhất. Ngoài Đình Trọng, những cái tên còn lại là Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Quang Hải. Đình Trọng chia sẻ: "Việc được tập luyện cùng các đồng đội ở CLB rõ ràng là lợi thế, bởi mọi người đã quen nhau sẵn rồi. Tuy nhiên các tuyển thủ khác được lên tuyển cũng đều có chất lượng tốt cả".

Đình Trọng có phong độ tốt tại V-League và được HLV Kim Sang-sik triệu tập ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với bộ 3 trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh - Văn Hậu ẢNH: MINH TÚ

Đình Trọng nói gì về các đồng đội?

Đình Trọng nổi lên từ VCK U.23 châu Á 2018, khi anh cùng Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng tạo thành bộ 3 trung vệ chắc chắn, góp công lớn đưa U.23 Việt Nam tạo nên kỳ tích Thường Châu. Khi được hỏi về 2 người đàn anh, cầu thủ sinh năm 1997 nói: "Lần này anh Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương, và tôi cũng đã hỏi thăm tình hình của anh ấy. Còn với Duy Mạnh, 2 anh em tôi vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt và mong rằng sẽ được sát cánh cùng nhau trong các trận đấu sắp tới".

Bên cạnh đó, Đình Trọng tiết lộ đã chào hỏi với 2 cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, anh chưa nói chuyện được nhiều vì tiếng Anh không tốt. Cuối cùng, "chuyên gia săn Tây" bày tỏ quyết tâm giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận đấu sắp tới.



