Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Cánh chim lạ' ở đội tuyển Việt Nam: Thay Tiến Linh sút tung lưới Malaysia, Bangladesh?

Hồng Nam
24/03/2026 16:40 GMT+7

Bên cạnh ngôi sao Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik triệu tập hai tiền đạo Phạm Gia Hưng và Nguyễn Trần Việt Cường để tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam trang bị 'họng súng' mới

Dù danh sách đội tuyển Việt Nam liên tục thay đổi trong 2 năm qua, nhưng HLV Kim Sang-sik luôn giữ quan điểm dùng người nhất quán: chỉ sử dụng những cầu thủ đạt phong độ cao và phù hợp với lối chơi.

Đó là lý do, ông Kim không triệu tập Nguyễn Tiến Linh ở đợt tập trung tháng 3. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam đang trải qua chuỗi 12 trận "tịt ngòi" kéo dài 6 tháng tại CLB Công an TP.HCM. 

Thiếu đi sự nhạy bén và quyết đoán như giai đoạn đỉnh cao, đồng nghĩa Tiến Linh không còn phù hợp với hệ thống tấn công vốn đòi hỏi sự trực diện, gọn gàng mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. 

'Cánh chim lạ' ở đội tuyển Việt Nam: Thay Tiến Linh sút tung lưới Malaysia, Bangladesh?- Ảnh 1.

Tiến Linh (số 22) vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam

ẢNH: KHẢ HÒA

Để thay thế vai trò Tiến Linh, HLV Kim Sang-sik gọi Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM). Thực tế, cả hai từng khoác áo tuyển trong giai đoạn Tiến Linh vẫn thi đấu. Thậm chí, Gia Hưng từng được trao cơ hội đá chính ở các trận gặp Nepal và Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, khi người đàn anh vắng mặt, cơ hội ra sân và chứng tỏ tầm ảnh hưởng của Gia Hưng, Việt Cường càng rõ ràng hơn.

Cùng ghi 3 bàn sau 12 trận V-League mùa này, Gia Hưng và Việt Cường không lập công nhiều hơn Tiến Linh (3 bàn sau 16 trận). Dù vậy, đây vẫn là con số đầy khích lệ với hai chân sút sinh năm 2000, khi cùng chơi cho những đội bóng vốn không đặt trọng tâm ghi bàn lên vai nội binh.

Tại Ninh Bình, Gia Hưng phải đá dạt biên hoặc lùi để nhường không gian cho Gustavo Henrique và Daniel dos Anjos. Sau khi Dos Anjos chấn thương, Ninh Bình mang về Imoh Fred Friday, thay vì để Gia Hưng lấp chỗ. 

Tham vọng đua ngôi cao khiến đội bóng cố đô không mạo hiểm giao khâu "đầu ra" cho chân sút mới đá vỏn vẹn 25 trận ở V-League, song không vì thế mà Gia Hưng bị đánh giá thấp.

Quan sát chân sút sinh năm 2000 thi đấu, HLV Kim Sang-sik đã nhận ra phẩm chất của học trò: khả năng tì đè làm tường, hoạt động bền bỉ, tranh chấp cực nhiệt, sẵn sàng đấu sức tay đôi với hậu vệ đối thủ nhằm mở khoảng trống cho đồng đội. 

'Cánh chim lạ' ở đội tuyển Việt Nam: Thay Tiến Linh sút tung lưới Malaysia, Bangladesh?- Ảnh 2.

Phạm Gia Hưng (trái) là quân bài chiến lược của CLB Ninh Bình

ẢNH: MINH TÚ

Đơn cử, ở trận gặp Nepal, sự xuất hiện của một chân sút dám chạy "đâm xuyên" vào khoảng trống trong vòng cấm giúp thế công của Việt Nam sáng hơn nhiều. Khi Xuân Son mới trở lại sau chấn thương và chắc chắn bị đối thủ "chăm sóc" kỹ, việc có một tiền đạo khỏe và lì như Gia Hưng sẵn sàng tranh chấp chia lửa là điểm nhấn đấu pháp thú vị.

Tương tự, Việt Cường của Becamex TP.HCM cũng là chân sút cần cù, có thể tì đè khỏe, chăm chạy chỗ và đấu tay đôi trực diện. 

Với những tiền đạo như Gia Hưng, Việt Cường, đội tuyển Việt Nam có thể luân chuyển nhanh, chuyền thẳng vòng cấm, tiếp cận cầu môn càng nhanh càng tốt với áp lực cao, điều từng "biến mất" bởi triết lý kiểm soát bất hợp lý dưới thời người tiền nhiệm Philippe Troussier. 

Tập dượt trước Bangladesh 

So tài đối thủ hạng 181 thế giới như Bangladesh, đội tuyển Việt Nam có cơ hội tốt để tập dượt các pha tấn công. 

Gặp đội dưới cơ không phải chuyện đơn giản. Khi Lào (hạng 175) hay Nepal (190) từng gây khó khăn cho học trò ông Kim, thì Bangladesh cũng có thể. 

'Cánh chim lạ' ở đội tuyển Việt Nam: Thay Tiến Linh sút tung lưới Malaysia, Bangladesh?- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện hàng công

ẢNH: VFF

Vấn đề nằm chính ở đội tuyển Việt Nam. Trước đối thủ lùi sâu, sẵn sàng "đổ bê tông" và quây rát tứ phía, các tiền vệ, tiền đạo Việt Nam sẽ phối hợp mở khoảng trống và dứt điểm thế nào. 

Đội tuyển Việt Nam chỉ ghi 6 bàn trong 3 trận gần nhất gặp đối thủ yếu, bởi bỏ lỡ nhiều cơ hội và chuyền quẩn quanh ngoài vòng cấm quá nhiều (70% thời lượng cầm bóng không tạo ra những pha tấn công cụ thể). Ông Kim cần những mũi tiên phong có thể xông trực diện vào vòng cấm, gây áp lực lên đối thủ bằng cơ bắp và khả năng chạy chỗ thông minh. Xuân Son từng làm được, nhưng anh không thể cứ mãi làm một mình.

Tuyến giữa Việt Nam cần thêm sức sáng tạo, còn dàn tiền đạo phải chạy chỗ nhiệt tình, phối hợp ăn ý và khôn ngoan hơn. 

Một chỉnh thể tấn công khó hoàn thiện chỉ sau vài ngày tập luyện. Bên cạnh đề ra đấu pháp, HLV Kim Sang-sik cần học trò vượt qua giới hạn bản thân. 

Sẽ thắng Malaysia...

Dù đã đoạt vé đến Asian Cup 2027, nhưng đội tuyển VN chưa tìm được phiên bản hoàn thiện dưới thời HLV Kim Sang-sik.

'Hạt giống' đội tuyển Việt Nam nói rất hay về Bangladesh và Malaysia: Thắng để tăng hạng FIFA

Vì sao cầu thủ Việt kiều Moric bị ‘loại’ khỏi danh sách U.23 Việt Nam?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

