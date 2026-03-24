Sẽ thắng Malaysia...

3 trận gần nhất gặp Lào và Nepal, học trò ông Kim chỉ ghi 6 bàn. Trong đó, hiệp 2 trận lượt về với Nepal và hiệp 1 trận lượt về trên sân Lào chứng kiến hình ảnh bế tắc toàn diện của hàng công, dù chỉ gặp đối thủ đứng ngoài tốp 150 thế giới.

HLV Kim Sang-sik đã mạnh tay cải tổ tuyến giữa và hàng công. Với 6 tháng "tịt ngòi" ở V-League, Nguyễn Tiến Linh không còn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện đội tuyển VN. Hai chân sút có khả năng cày ải tốt, chịu khó di chuyển và làm tường như Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng được lựa chọn, cho thấy ông Kim luôn ưu tiên lối đá trực diện, cần những chân sút di chuyển rộng, xử lý gọn gàng và biết đè mặt đối thủ.

Trong số 28 cầu thủ Malaysia chuẩn bị gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3, có đến 10 người sinh ra bên ngoài Malaysia

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cũng giúp HLV Kim Sang-sik có thêm "họng pháo" thượng hạng. Tại AFF Cup 2024, chân sút gốc Brazil chỉ cần 5 trận để ghi 7 bàn thắng, đoạt ngôi vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải. Với tiền đạo có năng lực độc lập tác chiến và tì đè tốt như Xuân Son, bài toán tấn công ưu tiên sự giản đơn và trực diện của đội tuyển VN sẽ có đáp án.

Tuy nhiên, mấu chốt vận hành của đội tuyển VN không thể chỉ trông đợi ở Xuân Son, dù anh có tài năng đến mấy. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik cần tuyến giữa thực sự đẳng cấp để đĩnh đạc làm chủ cuộc chơi, gây áp lực và tạo ra những mảng miếng tấn công sắc sảo hơn. Trước đây, trọng trách sáng tạo ở tuyến giữa được giao cho Nguyễn Hoàng Đức (phát triển lối chơi), cùng các tiền vệ tấn công như Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải (tạo đột biến). Dù có nhiều "đầu não" tổ chức chất lượng, nhưng hàng tiền vệ VN thiếu những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương để tạo khác biệt. Quang Hải từng là chủ nhân của những pha bóng thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cú lắc hông hay vung chân, nhưng có giai đoạn, tiền vệ sinh năm 1997 thiếu đi sự bùng nổ (vì trong hệ thống tấn công của CLB Công an Hà Nội, vai trò tổ chức và tạo khác biệt thuộc về ngoại binh).

Để nâng cấp tiền vệ, HLV Kim Sang-sik đã gọi Đỗ Hoàng Hên. Ngôi sao sinh năm 1994 có tất cả những gì tuyến giữa VN còn thiếu: tư duy của một tiền vệ tổ chức, biết cách đọc trận đấu, giữ nhịp chơi, chuyền đột biến, tạt bóng tốt, thậm chí có thể sút xa hoặc xâm nhập vòng cấm ghi bàn. Hoàng Hên dám thực hiện những đường chuyền với rủi ro hỏng cao, nhưng khi thành công lại mang đến hiệu quả vượt trội.

Sự xuất hiện của tiền vệ "tất cả trong một" như Hoàng Hên có thể giúp khu trung tuyến giải phóng năng lượng. Cũng như Xuân Son trên hàng công ở AFF Cup 2024, một cầu thủ đẳng cấp vượt trội là đủ để tạo cảm hứng nâng tầm tập thể. Với hai chân chuyền mang xu hướng điều tiết như Hoàng Hên, Hoàng Đức, cùng những mũi công "đâm xuyên" khoảng trống giỏi, đội tuyển VN sẽ đá nhanh, nhuyễn và giàu sức sát thương hơn.

Các chân chuyền như Hoàng Đức, Hoàng Hên, Quang Hải giúp ông Kim có tuyến giữa sáng tạo. Song cần nhớ, việc của tiền vệ không chỉ có… sáng tạo.

Nhiều tiền vệ phòng ngự từng được gọi, như Nguyễn Thái Sơn, Võ Hoàng Minh Khoa, Lê Phạm Thành Long… nhưng rất ít cầu thủ chơi thực sự nổi trội. Thái Sơn chưa bứt khỏi đẳng cấp U.23, Minh Khoa đã chững lại, còn Thành Long dẫu chơi tốt ở CLB Công an Hà Nội, song đây là tập thể đã quá… ưu việt về con người.

Đội tuyển VN mang tới thử thách khác cho tiền vệ 30 tuổi. Với khả năng hoạt động miệt mài, cùng kỹ năng chuyền bóng được cải thiện dưới bàn tay huấn luyện của Alexandre Polking, Thành Long đủ sức chứng tỏ vai trò trái tim tuyến giữa. HLV Kim Sang-sik đang có hàng tiền vệ cân bằng và đột biến để áp đặt thế trận và đánh bại Malaysia.