Báo Indonesia bất ngờ ca ngợi đội tuyển Việt Nam, dự báo Malaysia sẽ bị đánh bại ở Thiên Trường

23 cầu thủ chất lượng của đội tuyển Việt Nam

Tờ Superball của Indonesia cho biết: "Đội tuyển Việt Nam đã chắc suất lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn triệu tập đội hình rất mạnh để thi đấu với Malaysia vào ngày 31.3 tới đây tại sân Thiện Trường. Đội hình này có các cựu binh là thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải. Trong đội hình này còn có hậu vệ Đoàn Văn Hậu, anh trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 2 năm vắng bóng, cùng cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên".

2 cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam mạnh lên Ảnh: VFF

Theo quan điểm của tờ báo Indonesia, với đội hình này, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đánh bại Malaysia thêm lần nữa, tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, điểm nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam nằm ở chỗ, danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik triệu tập, vẫn chưa bao gồm toàn bộ tinh hoa của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam thậm chí còn có thể mạnh hơn nữa, nếu vị HLV người Hàn Quốc bổ sung thêm nhiều ngôi sao trong thời gian tới. Tờ Superball bình luận: "HLV Kim Sang-sik vẫn chưa có sự phục vụ của nhiều cầu thủ chủ chốt khác, như trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, các tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Tiến Linh…".

"Của để dành" của HLV Kim Sang-sik

Những cầu thủ này vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 31.3, do chấn thương, thẻ phạt, hoặc đơn giản họ chưa đạt phong độ tốt nhất. Nếu có thêm những cầu thủ nói trên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ có lực lượng hùng hậu hơn nữa.

Vua phá lưới giải U.23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam đợt này Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Điều đáng chú ý, tất cả những cầu thủ vừa nêu, đều có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026, diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8, hoặc giải đấu mới FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra khoảng tháng 9. Chính vì thế, lực lượng của đội tuyển Việt Nam là yếu tố mà cả Đông Nam Á phải dè chừng.

Không giống như một số đội bóng ở Đông Nam Á, chỉ có một nhóm nhỏ cầu thủ xứng đáng là trụ cột của đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam có quá đông cầu thủ có chất lượng cao. Ví dụ, nếu các thủ môn Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm có vấn đề về phong độ, HLV Kim Sang-sik có thể đặt niềm tin vào những thủ thành trẻ Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình. Nếu các trung vệ hiện tại gặp vấn đề, ông Kim vẫn có thể bổ sung Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng, thậm chí Phạm Lý Đức trong thời gian tới.

Còn trên hàng tấn công, Đình Bắc và Tiến Linh sẽ là "của để dành" của vị HLV người Hàn Quốc ở 2 giải đấu Đông Nam Á gồm AFF Cup và FIFA ASEAN Cup, sẽ diễn ra giữa năm nay. Cả 2 người này không phải là những chân sút tồi, nếu họ hết án treo giò (Đình Bắc) hoặc tìm lại được phong độ đỉnh cao (Tiến Linh).