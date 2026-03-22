Thái Lan lo mất suất Asian Cup 2027 sau khi đội tuyển Việt Nam đã chính thức có vé

HLV Anthony Hudson áp dụng biện pháp lạ ở đội tuyển Thái Lan

Thay vì đấu giao hữu trước mỗi trận quan trọng như mọi khi, đội tuyển Thái Lan ở FIFA Days tháng 3 quyết định hủy bỏ ý định thi đấu trận tập huấn, để tập trung vào mỗi trận gặp Turkmenistan ở lượt cuối tại bảng D vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 ngày 31.3, mang tính quyết định cho chiếc vé vào vòng chung kết (VCK), theo Siamsport.

Đội tuyển Thái Lan đối mặt nhiều thách thức trong việc giành vé dự Asian Cup 2027, sau khi đội tuyển Việt Nam đã có vé Ảnh: Ngọc Linh

HLV Anthony Hudson đã tận dụng khoảng thời gian không thi đấu giao hữu để tổ chức một đợt huấn luyện bí mật và rất lạ kéo dài khoảng 8 ngày. Thay vì tập luyện trên sân cỏ, các cầu thủ Thái Lan sẽ bước vào lớp học để học các mô phỏng về chiến thuật chuyên sâu tại Đại học Bắc Bangkok.

"Đây là sự kiện lần đầu tiên mới có ở một đợt tập trung của đội tuyển Thái Lan, và ngay trước một trận đấu mang tính sống còn cho cơ hội lấy vé dự VCK Asian Cup 2027. HLV Anthony Hudson cho rằng, việc chơi các trận giao hữu với các đội có lối chơi khác nhau có thể không phải là phương án tốt nhất.

Ông dẫn chứng ví dụ về trận đấu trước đó, khi đội tuyển Thái Lan giao hữu với Ấn Độ, đội sử dụng sơ đồ 4-4-2, nhưng khi đối đầu với Turkmenistan, họ phải đối phó với sơ đồ 5-4-1, khiến việc chuẩn bị của đội không hiệu quả.

Để giải quyết vấn đề này, ban huấn luyện đã chọn Đại học Bắc Bangkok để mô phỏng lối chơi của Turkmenistan, thu thập dữ liệu và thiết lập chiến thuật sao cho càng giống với đối thủ thực tế càng tốt", Siamsport cho biết.

Trước đó, đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nhật Bản, Masatada Ishii đã thi đấu giao hữu với đội Ấn Độ vào ngày 4.6.2025 thắng tỷ số 2-0. Nhưng sau đó gặp Turkmenistan trên sân đối phương đã để thua tỷ số 1-3 (ngày 10.6.2025).

Nước chủ nhà Asian Cup 2027, Ả Rập Xê Út, chào mừng đội tuyển Việt Nam gia nhập danh sách các đội có mặt ở vòng chung kết Ảnh: Chụp màn hình Saudi 2027/X

Vì trận thua này đã khiến Thái Lan lâm nguy cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027. Trước lượt đấu cuối, hiện Thái Lan và Turkmenistan đều có 12 điểm, nhưng đội bóng ở khu vực Trung Á đang xếp đầu bảng nhờ hơn đối đầu trực tiếp. Đội tuyển Thái Lan chỉ giành vé vào VCK Asian Cup 2027 với điều kiện bắt buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ, bên cạnh họ sẽ có ưu thế được thi đấu trên sân nhà.

HLV Anthony Hudson đã giải thích về lý do áp dụng đợt huấn luyện bí mật tại Đại học Bắc Bangkok cho các cầu thủ Thái Lan: "Chúng tôi muốn kiểm soát tất cả các chi tiết, bao gồm cả lối chơi và nhịp độ trận đấu, để các cầu thủ có thể học hỏi từ một tình huống thực tế được mô phỏng. Đồng thời, chúng tôi cần quản lý cường độ tập luyện một cách hợp lý vì nhiều cầu thủ có lịch trình dày đặc với CLB của họ".

Đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào trại huấn luyện học mô phỏng chiến thuật bắt đầu từ ngày 23.3. Sau đó, họ sẽ có khoảng 2 ngày tập luyện chính thức để bước vào trận đấu với đội Turkmenistan lúc 19 giờ 30 ngày 31.3 trên sân Rajamangala.

Theo báo chí Thái Lan, "Voi chiến" hiện chịu áp lực rất lớn trước trận đấu then chốt để giành vé dự Asian Cup 2027, đặc biệt sau khi đối thủ nhiều duyên nợ là đội tuyển Việt Nam đã có vé ngay trước khi cũng sắp thi đấu trận cuối vòng loại gặp Malaysia cùng ngày 31.3, nhưng chỉ còn mang tính thủ tục.

Tại VCK Asian Cup 2027, hiện đã có 3 đội khu vực Đông Nam Á góp mặt, gồm đội tuyển Indonesia, Singapore và Việt Nam. Nếu Thái Lan vượt qua Turkmenistan, và Philippines vượt qua Tajikistan (cùng ngày 31.3), khi đó khu vực Đông Nam Á sẽ có đến 5 đội tuyển góp mặt ở VCK.