Bóng đá Đông Nam Á bị ‘tắc nghẽn và hỗn loạn’ khi có hai giải cùng lúc, Việt Nam ứng phó thế nào?

Các đội tuyển Đông Nam Á cam kết dự AFF Cup, giải của FIFA ra sao?

Theo báo Malaysia, New Straits Times: "Bóng đá Đông Nam Á sẽ trở nên tắc nghẽn và hơi hỗn loạn. Vì sắp tới, về cơ bản sẽ có đến hai kỳ AFF Cup được tổ chức chỉ trong năm nay, và điểm khác biệt duy nhất là kỳ thứ hai có thêm một từ - FIFA".

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025, sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi vương vào tháng 7 tới đây. Sau đó, sẽ chinh phục tiếp giải vô địch Đông Nam Á do FIFA tổ chức Ảnh: Ngọc Linh

"Sau giải AFF Cup truyền thống và kỷ niệm 30 năm tổ chức, diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8, sẽ có thêm một giải đấu mới với tên gọi là giải vô địch ASEAN do FIFA tổ chức (FIFA ASEAN Cup). Giải này diễn ra trong hai dịp FIFA Days tháng 9 và 10. Điều này cũng đồng nghĩa, các đội tuyển khu vực sẽ tập luyện và thi đấu xuyên suốt cả 4 tháng ròng rã cho hai giải đấu trên từ tháng 7 đến tháng 10", New Straits Times cho biết thêm.

Giải AFF Cup truyền thống không nằm trong lịch FIFA Days, nhưng là giải đấu cũng đã được FIFA công nhận chính thức lâu nay và được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Các đội tuyển khu vực Đông Nam Á cũng đã cam kết với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về nghĩa vụ tham dự giải đấu với thành phần cầu thủ tốt nhất, vì đây là giải vô địch chính thức của khu vực.

Trong khi đó, giải đấu của FIFA cũng quan trọng không kém, khi được tổ chức ở FIFA Days và các đội tuyển sẽ được quyền lựa chọn cầu thủ tốt nhất từ khắp mọi nơi để có chất lượng tốt nhất tranh tài. Các trận đấu cũng sẽ được tính điểm hệ số cao hơn so với AFF Cup, trên bảng xếp hạng FIFA. Trên hết, đây là giải đấu do FIFA cùng AFF tổ chức, vì vậy cũng sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt và sự quan tâm của người hâm mộ.

Theo CNN Indonesia, có khả năng AFF Cup truyền thống vẫn giữ thể thức thi đấu như hiện nay, bao gồm vòng bảng sân nhà, sân khách, tương tự là các trận ở vòng knock-out. Nhưng tại FIFA ASEAN Cup (dự kiến 11 đội của khu vực Đông Nam Á), có thể FIFA sẽ áp dụng một thể thức thi đấu trực diện hơn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2026, gồm đã lấy vé dự Asian Cup 2027, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên trong lịch sử Ảnh: Ngọc Linh

Đó là sẽ tách 4 đội có thứ hạng thấp trên bảng xếp hạng FIFA thi đấu vòng play-off, 2 đội thắng vào vòng tiếp theo. Với 9 đội, sẽ chia thành 3 bảng, mỗi bảng 3 đội. 3 đội nhất bảng và 1 đội á quân có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết thi đấu một lượt phân định thắng thua.

Với thể thức này, mỗi đội thi đấu tối thiểu 2 trận, và tối đa 4 trận. Qua đó, cũng sẽ rút ngắn thời gian thi đấu, giúp các đội tuyển vẫn có thể triệu tập đội hình mạnh thi đấu, trước khi trả cầu thủ về CLB như quy định FIFA Days để tiếp tục mùa giải.

Chưa rõ thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup

Hiện FIFA vẫn chưa công bố chính thức thể thức thi đấu của FIFA ASEAN Cup, trong khi AFF Cup vẫn chưa có động thái sau khi xuất hiện thêm giải đấu mới đều diễn ra trong khu vực, và được cho là có thể gây ảnh hưởng đến sức hút của giải đấu như lâu nay.

Ở diễn biến khác, với hai giải đấu lớn của khu vực diễn ra trong cùng năm và nối tiếp nhau sắp tới đây, cũng đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về lịch trình và tầm quan trọng, do liên quan đến lợi ích của các CLB. Chắc chắn, ban tổ chức các giải VĐQG ở khu vực Đông Nam Á sẽ phải tìm cách điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là việc cân bằng lợi ích giữa đội tuyển và các CLB đều phải cân nhắc thích hợp.

Nên nhớ, khi AFF Cup truyền thống và FIFA ASEAN Cup diễn ra, cũng là thời điểm các CLB ở khu vực Đông Nam Á đều phải chuẩn bị cho mùa giải mới 2026 - 2027. Đa số các CLB hàng đầu như tại V-League (của Việt Nam), hiện đều phải tham dự đến 4-5 giải đấu trong cùng một mùa giải, bao gồm giải VĐQG, các cúp trong nước, Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship) và các cúp châu Á (AFC Champions League).

Do đó, việc tính toán lực lượng cầu thủ rất quan trọng, nhiều CLB sẽ không đồng ý nhả quân cho đội tuyển nếu không nằm trong FIFA Days, hoặc phải có sự thương lượng để cân bằng lợi ích chung.

Đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh lịch thi đấu các giải trong nước để thích ứng với tình hình mới. Thậm chí những nhà quản trị bóng đá Việt Nam cần sớm có các cuộc làm việc với các CLB vì lộ trình chuẩn bị không hề đơn giản.