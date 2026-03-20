Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FIFA tuyên bố mới nhất: ‘World Cup 2026 diễn ra theo kế hoạch, có đủ 48 đội tham dự’

Giang Lao
20/03/2026 09:40 GMT+7

Ngày 20.3, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tái khẳng định cam kết của cơ quan bóng đá thế giới, trong việc đảm bảo World Cup 2026 diễn ra 'theo đúng kế hoạch' với sự tham gia của 'tất cả các đội', bao gồm cả Iran.

World Cup diễn ra trên tinh thần fair play và tôn trọng lẫn nhau

"FIFA mong muốn tất cả các đội tham gia World Cup sẽ thi đấu trên tinh thần fair play và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã có lịch trình (lịch thi đấu chính thức World Cup 2026 đã ấn định vào ngày 6.12.2025). 

Sớm thôi, chúng tôi cũng sẽ xác định đủ 48 đội tham dự vòng chung kết (VCK) và chúng tôi muốn World Cup diễn ra theo đúng kế hoạch", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng FIFA ngày 20.3 tại Zurich, Thụy Sĩ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tái khẳng định đảm bảo World Cup 2026 diễn ra theo đúng kế hoạch

Ảnh: Reuters

Hiện World Cup 2026 đã xác định 42 đội tuyển đã chính thức có mặt ở VCK, chỉ còn 6 đội chờ xác định sau vòng play-off gồm tại khu vực châu Âu (4 suất) và liên lục địa (2 suất), sau ngày 31.3 tới đây. 

Tất cả các đội đều được bốc thăm chia bảng và ấn định lịch thi đấu chính thức World Cup 2026, bao gồm cũng đã chọn các địa điểm Trại tập huấn của mình khi tham dự giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè sắp tới đây.

Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra sự cố gây nghi ngờ về khả năng tham dự của đội tuyển Iran. Lý do là vì cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Đông. 

Diễn biến mới nhất về vụ việc này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), ông Mehdi Taj vừa cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho World Cup. Chúng tôi sẽ không đến Mỹ, nhưng không tẩy chay World Cup".

Cùng với đó, ông Mehdi Taj cũng xác nhận, FFIRI đã bắt đầu đàm phán với FIFA về khả năng chuyển địa điểm các trận đấu của đội tuyển Iran từ Mỹ sang Mexico hoặc Canada, hai nước đồng chủ nhà còn lại. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, ngày 18.3 cho biết, nước bà sẵn sàng đăng cai các trận đấu vòng bảng của đội tuyển Iran nếu cần thiết.

Đội tuyển Iran xác nhận vẫn dự World Cup 2026, nhưng không muốn đến Mỹ thi đấu

Ảnh: Reuters

Tại World Cup 2026, đội tuyển Iran là 1 trong 8 đội tuyển của khu vực châu Á (AFC) giành vé góp mặt ở VCK. Họ được bốc thăm vào bảng G cùng với đội tuyển Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Cả 3 trận của đội tuyển nước này đều diễn ra ở Mỹ, cụ thể 2 trận tại sân SoFi (ở Inglewood, California), và 1 trận tại Seattle.

Trong một thông báo gần đây về vụ việc trên, FIFA cho biết: "FIFA liên lạc thường xuyên với tất cả các liên đoàn thành viên tham gia, bao gồm cả Iran, để thảo luận về kế hoạch cho World Cup 2026. FIFA mong muốn tất cả các đội tham gia sẽ thi đấu theo lịch trình đã được công bố vào ngày 6.12.2025".

Ngày 20.3, cam kết này một lần nữa được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tái khẳng định "đảm bảo World Cup 2026 diễn ra theo đúng kế hoạch với sự tham gia của tất cả các đội, bao gồm cả đội Iran".

"FIFA không thể giải quyết các xung đột địa chính trị, nhưng chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của bóng đá và World Cup để thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy hòa bình, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người đang phải chịu đựng cuộc chiến tranh đang diễn ra", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh thêm.

Khám phá thêm chủ đề

World Cup Messi Iran FIFA Gianni Infantino
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận