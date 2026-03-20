AFC bất ngờ ngừng đấu thầu Asian Cup, thay đổi đặc biệt theo ‘lệnh’ của FIFA: Năm lẻ hủy…

Giang Lao
20/03/2026 17:32 GMT+7

Ngày 20.3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra thông báo quyết định ngừng các quá trình đấu thầu đang diễn ra cho Asian Cup 2031 và 2035 theo đề xuất của FIFA, và sẽ chuyển giải đấu về các năm chẵn.

Asian Cup 2027 là lần cuối thi đấu theo năm lẻ kể từ lần tổ chức ở Việt Nam

Trong thông báo, AFC cho biết: "Liên đoàn Bóng đá châu Á đã quyết định ngừng các quá trình đấu thầu đang diễn ra cho Asian Cup 2031 và 2035. Điều này diễn ra sau cuộc thảo luận gần đây với FIFA liên quan đến việc xem xét lại lịch thi đấu quốc tế, trong đó bao gồm đề xuất tổ chức các kỳ Asian Cup trong tương lai vào các năm chẵn. Về nguyên tắc, AFC đã ghi nhận hướng này và sẽ nỗ lực để điều chỉnh các giải đấu của mình cho phù hợp".

Asian Cup 2027 là lần cuối thi đấu theo năm lẻ kể từ lần tổ chức ở Việt Nam năm 2007

Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Trước đây, AFC từng tổ chức các kỳ vòng chung kết (VCK) Asian Cup theo năm chẵn, cụ thể từ lần đầu tiên năm 1956 đến năm 2004. Năm 2007 là kỳ đầu tiên cơ quan bóng đá châu Á chuyển Asian Cup sang năm lẻ, và để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, 4 nước khu vực Đông Nam Á đã giành quyền đăng cai gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Thật trùng hợp, giải đấu Asian Cup 2027 sắp diễn ra vào đầu năm tới tại Ả Rập Xê Út là chẵn sau 20 năm, và cũng sẽ là lần cuối cùng được tổ chức vào năm lẻ. Hiện đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã có vé vào VCK, trong khi đội Thái Lan vẫn chờ đến lượt cuối vòng loại thứ ba vào ngày 31.3 tới. Trong khi đội Malaysia đã bị loại vì vụ nhập tịch các cầu thủ trái phép.

Về sự thay đổi của Asian Cup trong tương lai, AFC đánh giá: "Với những tác động sâu rộng mà sự thay đổi này sẽ gây ra đối với lịch trình và kế hoạch chiến lược của giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, AFC đã tiến hành xem xét lại lịch thi đấu của mình một cách toàn diện hơn. 

Là một phần của quá trình này, việc tạm dừng các chu kỳ đấu thầu hiện tại được cho là phù hợp để mang lại sự rõ ràng hơn và đảm bảo một cách tiếp cận có cấu trúc hơn đối với việc lựa chọn chủ nhà trong tương lai".

"AFC bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các liên đoàn thành viên ứng cử vì sự nhiệt tình, tận tâm và những nỗ lực đáng kể trong suốt quá trình đấu thầu. 

Thông tin chi tiết hơn về lịch thi đấu được điều chỉnh, cùng với thông tin về các cơ hội đấu thầu trong tương lai, sẽ được chia sẻ trong thời gian tới. AFC mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của các liên đoàn thành viên trong việc định hình tương lai của Asian Cup", thông báo của AFC cho biết thêm.

Theo nhà báo John Duerden, với việc Asian Cup được điều chỉnh về năm chẵn, các giải đấu tiếp theo sau kỳ Asian Cup 2027, có thể được tổ chức vào các năm 2032 và 2036. Đây là những năm cũng sẽ diễn ra các kỳ EURO của bóng đá châu Âu, Olympic và thậm chí có thể cả Copa America (Nam Mỹ).

FIFA tuyên bố mới nhất: 'World Cup 2026 diễn ra theo kế hoạch, có đủ 48 đội tham dự'

Ngày 20.3, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tái khẳng định cam kết của cơ quan bóng đá thế giới, trong việc đảm bảo World Cup 2026 diễn ra 'theo đúng kế hoạch' với sự tham gia của 'tất cả các đội', bao gồm cả Iran.

