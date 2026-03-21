Argentina cấp tốc chọn đối thủ cho Messi trước World Cup, Bồ Đào Nha thiếu vắng Ronaldo vì…

Messi đấu sân nhà trước khi dự World Cup như năm 2022

AFA phải cấp tốc chọn đối thủ cho Messi và đồng đội chuẩn bị World Cup, sau khi kế hoạch trận tranh Finalissima (chung kết Siêu cúp Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha bị hủy bỏ.

Albiceleste (biệt danh đội tuyển Argentina) hiện đã tìm được đối thủ thay thế để tập huấn, gồm trận gặp đội tuyển Mauritania (hạng 115 thế giới) và Zambia (91 thế giới). Cả 2 đối thủ này đều đến từ châu Phi, với các trận đấu lần lượt diễn ra ngày 27.3 và 31.3 đều trên sân La Bombonera ở Buenos Aires.

Messi sắp trở lại đội tuyển Argentina chuẩn bị World Cup Ảnh: Reuters

Trước đó, có tin đội tuyển Argentina sẽ đấu giao hữu với Guatemala (hạng 94 thế giới) vào ngày 31.3. Nhưng do đội bóng ở khu vực CONCACAF này có một trận giao hữu trước đó với đối thủ Algeria tại Genoa, Ý vào ngày 27.3. FIFA đã không đồng ý cho một đội tuyển đấu giao hữu ở lục địa này rồi di chuyển sang châu lục khác tiếp tục thi đấu trong cùng một lịch FIFA Days. Vì vậy, trận gặp Guatemala cũng bị hủy.

Tình thế bắt buộc AFA gấp rút tìm đối thủ để "chữa cháy", và chỉ còn các đội bóng từ châu Phi mới đáp ứng điều kiện. Vào giờ chót họ đã chọn được Mauritania và Zambia, 2 đội tuyển trước đó cũng chưa có đối thủ để thi đấu tập huấn trong FIFA Days tháng 3.

Cũng do kế hoạch tranh Finalissima bất thành, đội tuyển Argentina và Messi đã có cơ hội tái lập thành công như tại World Cup 2022, khi thi đấu các trận tập huấn cuối cùng trên sân nhà để tạm biệt các CĐV trước khi dự giải.

Sau đợt FIFA Days tháng 3, phải đến đầu tháng 6 đội tuyển Argentina mới tập trung lại, nhưng khi đó họ sẽ đến nước Mỹ để chuẩn bị và bắt tay vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup.

Liên quan trận tranh Finalissima bị hủy. Kế hoạch ban đầu tổ chức ở Qatar vào ngày 27.3, nhưng do cuộc xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông, trận đấu được dời sang châu Âu. Nhưng các bên đã không đồng nhất về ý kiến sẽ tổ chức ở đâu, dẫn đến trận đấu cũng bị hủy.

Ronaldo tạm vắng mặt ở đội tuyển Bồ Đào Nha, anh sẽ trở lại vào đầu tháng 6 khi bình phục chấn thương để dự World Cup Ảnh: Reuters

Phía AFA chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sợ bị ảnh hưởng kết quả nên từ chối. Do sau khi hủy thi đấu, đội tuyển Tây Ban Nha chọn đá giao hữu với Ai Cập vào ngày 31.3 tại sân vận động của CLB Espanyol. Đây cũng là ngày và địa điểm đội tuyển Argentina đồng ý thi đấu với Tây Ban Nha để tranh Finalissima.

Ronaldo đang dưỡng thương

Danh thủ Ronaldo đã không có tên trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho 2 trận giao hữu sắp tới gặp đội tuyển Mexico ngày 28.3 và đội tuyển Mỹ ngày 31.3. Việc vắng mặt này của Ronaldo làm dấy lên nhiều lo lắng anh sẽ vắng mặt ở World Cup, vì đây là đợt tập trung và thi đấu tập huấn quan trọng nhất trước giải đấu.

Mặc dù vậy, theo HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo hiện đang dưỡng thương và theo yêu cầu từ CLB Al Nassr, danh thủ này cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương gân kheo.

Đây cũng là ưu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha và Al Nassr, vì Ronaldo rất quan trọng cho cả hai đội, nên không thể mạo hiểm. Do đó, đợt tập trung này Ronaldo sẽ không thi đấu cho đội tuyển, anh sẽ trở lại vào đợt tập trung tới đầu tháng 6 tới khi hoàn toàn bình phục.