Thắng kịch tính Úc, Nhật Bản vô địch giải nữ châu Á: Nhận hơn 26 tỉ đồng tiền thưởng

Màn so tài giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và Úc được xem là trận chung kết “trong mơ” của Asian Cup nữ 2026. Với đội tuyển nữ Nhật Bản, họ có hành trình đầy thuyết phục khi thắng cả 5 trận, ghi đến 28 bàn (trung bình 5,6 bàn/trận) và chỉ để lọt lưới 1 lần. Trong khi đó, hành trình của chủ nhà Úc có phần vất vả hơn nhưng họ cũng thể hiện được năng lực, đánh bại những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch như đội tuyển nữ Triều Tiên (tứ kết), Trung Quốc (bán kết).

Đáng chú ý, xét về thành tích đối đầu, đội tuyển nữ Nhật Bản đang vượt trội so với Úc. Trong 8 lần đụng độ tại Asian Cup, đội tuyển nữ Nhật Bản thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau (chung kết năm 2018), đội tuyển nữ Nhật Bản cũng đánh bại Úc 1-0 để giành chức vô địch.

Đội tuyển nữ Nhật Bản và Úc đều khao khát vô địch Asian Cup nữ 2026 ẢNH: AFC

Nhật Bản lần thứ 3 vô địch

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, bước vào trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản đã không còn thể hiện được sự áp đảo như những trận trước. Đối mặt với dàn cầu thủ có thể hình tốt hơn, đội tuyển nữ Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng ở trung lộ. Ngoài ra, những miếng đánh sở trường từ hai biên của các học trò HLV Nils Nielsen cũng dễ dàng bị đội chủ nhà hóa giải. Thậm chí, trong 45 phút đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển nữ Nhật Bản còn ít hơn cả Úc: 48% so với 52% của đối thủ.

Dù vậy, kết thúc hiệp 1, đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn là đội vươn lên dẫn trước 1-0. Người giúp Nhật Bản mở tỷ số là tiền đạo đang khoác áo đội nữ Tottenham (Anh) - Maika Hamano sau cú sút đẹp mắt ở phút 17.

Maika Hamano khẳng định đẳng cấp châu Âu, mở tỷ số cho đội tuyển nữ Nhật Bản ẢNH: THE-AFC

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Úc đẩy cao đội hình, nỗ lực tìm bàn gỡ. So với hiệp đấu trước đó, tốc độ được các cô gái Úc đẩy lên rất cao. Đồng thời, “vũ khí” lợi hại của họ là những quả tạt bóng bổng từ 2 biên cũng được Úc sử dụng rất nhiều, nhằm tiếp cận khung thành đội tuyển nữ Nhật Bản. Chỉ tính riêng ở hiệp 2, đội tuyển nữ Úc có đến 8 lần dứt điểm, gấp đôi đối thủ. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Úc bất lực trong việc xuyên thủng lưới đội tuyển nữ Nhật Bản, ngậm ngùi nhận thất bại 0-1.

Thắng kịch tính đội tuyển nữ Úc, đội tuyển nữ Nhật Bản trở thành nhà vô địch Asian Cup nữ 2026. Trong lịch sử, đây là lần thứ 3 các cô gái của xứ sở hoa anh đào bước lên bục cao nhất của giải châu Á, sau các năm 2014 và 2018. Đáng chú ý, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), chức vô địch này mang về cho đội tuyển nữ Nhật Bản khoảng 1 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng). Trong khi đó, đội tuyển nữ Úc trở thành á quân, nhận 500.000 USD (hơn 13 tỉ đồng).