Đội tuyển Việt Nam đón thêm dàn sao Ninh Bình, Xuân Son vẫn phải tập riêng với bác sĩ

Tin vui đến với HLV Kim Sang-sik khi lực lượng đội tuyển Việt Nam được bổ sung đáng kể. Nhóm 6 cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Ngọc Bảo, Trương Tiến Anh, Phạm Gia Hưng (đều của CLB Ninh Bình) và Khuất Văn Khang (CLB Thể Công Viettel) đã hội quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại tứ kết Cúp quốc gia.

Dù chưa đủ quân số, buổi tập vẫn diễn ra đúng giáo án. Nhóm cầu thủ vừa thi đấu được bố trí tập nhẹ, ưu tiên hồi phục thể trạng, trong khi các cầu thủ còn lại tiếp tục rèn chiến thuật, gia tăng sự kết nối trong lối chơi. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ đón đủ lực lượng vào ngày 24.3, khi nhóm cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội – trong đó có Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Trần Đình Trọng hội quân.

Xuân Son tập riêng, tránh rủi ro

Điểm đáng chú ý trong buổi tập là tình trạng của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Ở buổi tập hôm qua (21.3), Xuân Son phải bỏ dở vì đau cơ đùi trái. Ở buổi tập này, chân sút đang khoác áo CLB Nam Định tiếp tục tập riêng cùng bác sĩ với các bài hồi phục.

Theo đánh giá của đội ngũ y tế, chấn thương của Xuân Son không nghiêm trọng. Tuy nhiên, ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm, nhằm tránh nguy cơ tái phát trong bối cảnh đội tuyển còn hai trận đấu quan trọng phía trước. Khả năng ra sân của Xuân Son ở trận gặp Bangladesh vẫn được bỏ ngỏ, nhưng mục tiêu lớn hơn là đảm bảo thể trạng tốt nhất cho cuộc đối đầu Malaysia.

Trong khi đó, tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên tích cực hòa nhập, tham gia các bài phối hợp nhóm và được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết hợp đáng chú ý trên hàng công khi Xuân Son trở lại.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường bày tỏ quyết tâm trong lần trở lại đội tuyển. Chân sút sinh năm 2000 thẳng thắn nhìn nhận sự cạnh tranh trên hàng công là rất lớn, đặc biệt khi Xuân Son đang thể hiện đẳng cấp vượt trội.

“Xuân Son có đẳng cấp khác biệt, nhưng mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng. Tôi sẽ cố gắng cạnh tranh sòng phẳng và tận dụng cơ hội nếu được trao,” Việt Cường chia sẻ.

Sở hữu tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt, tiền đạo của Becamex TP.HCM đặt mục tiêu được ra sân trong hai trận đấu sắp tới. Việc khoác áo số 22 – từng gắn liền với Nguyễn Tiến Linh – cũng mang đến cho anh thêm động lực để thể hiện.

Ở góc độ chuyên môn, Việt Cường được đánh giá cao nhờ khả năng chơi đa dạng: có thể đá trung phong hoặc dạt biên, mạnh trong tì đè và dứt điểm. Từng là đội trưởng U.22 dưới thời Park Hang-seo, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Với lực lượng dần hoàn thiện và tinh thần cạnh tranh tích cực, đội tuyển Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bắt đầu bằng màn thử lửa trước Bangladesh (26.3), trước khi hướng đến mục tiêu đánh bại đội tuyển Malaysia (31.3) ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

