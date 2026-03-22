Nguyễn Filip 'xuất thần', CLB CAHN thắng hú vía Đà Nẵng: Ngôi đầu vững như bàn thạch còn HAGL ở đâu?

CLB Công an Hà Nội (CAHN) bước vào trận đấu bù trên sân Đà Nẵng trong áp lực không nhỏ, nhất là khi họ vừa nhận thất bại 1–2 trước CLB Hà Nội ở vòng 15. Dù đang dẫn đầu nhưng hiện khoảng cách của thầy trò HLV Polking với đội xếp sau là CLB Thể Công Viettel đã bị rút ngắn còn 4 điểm. Chính vì thế, đội bóng ngành công an hiểu rằng nếu có thêm một cú sảy chân nữa có thể khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Trận thắng nhọc nhằn của CLB CAHN

Với quyết tâm thắng trận, CLB CAHN tung ra đội hình gần như mạnh nhất ở trận gặp CLB Đà Nẵng. Những ngoại binh như Mauk, Leo Artur đều góp mặt. Trong khi đó, dàn cầu thủ nằm trong danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Việt Anh hay Lê Phạm Thành Long đều xuất phát ngay từ đầu. Dù vậy, trong hiệp 1, CLB CAHN bất lực trong việc ghi bàn, phải hòa 0-0 với CLB Đà Nẵng.

Nhận bàn thua, CLB Đà Nẵng phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công. Trước hàng thủ được tổ chức tốt của CLB CAHN, Đà Nẵng cũng gặp khó khăn, chủ yếu dùng các quả tạt từ hai biên. Phút 76, CLB Đà Nẵng có cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận khi Lopez nhận đường chuyền từ đồng đội ở phía cánh phải, tung cú sút chân trái cực căng. Dù vậy, thủ thành Nguyễn Filip đã cản phá xuất thần, cứu bàn thua trông thấy cho CLB CAHN. Đến phút 80, thủ thành của CLB CAHN tiếp tục băng ra hợp lý, giành chiến thắng trong pha đối mặt với Hồng Phước. Chưa dừng lại ở đó, ở các phút 86 và 88, Nguyễn Filip khiến các chân sút của CLB Đà Nẵng nản lòng khi cản phá các cú sút của Quế Ngọc Hải, Phi Hoàng.

Sang hiệp 2, CLB CAHN vẫn giữ được sức ép như hiệp 1. Nhưng cũng giống hiệp 1, CLB CAHN gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành Đà Nẵng. Giữa lúc bế tắc, phút 61, Rogerio Alves băng xuống khiến thủ thành Văn Biểu của CLB Đà Nẵng phải phạm lỗi. Dù trọng tài Nguyễn Viết Duẩn xua tay nhưng sau tình huống kiểm tra VAR, ông đã cho CLB CAHN được hưởng phạt đền. Leo Artur là người được trao cơ hội và anh không mắc sai lầm nào để đánh bại Văn Biểu, giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Trong những phút cuối trận, sân Chi Lăng bắt đầu nóng lên khi các cầu thủ lẫn ban huấn luyện hai đội phản ứng dữ dội. Sau tình huống này, trận đấu tiếp tục nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm và CLB CAHN giành thắng lợi chung cuộc 1-0 và vững vàng vị trí đầu bảng với 41 điểm. Khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel được nới rộng lên 7 điểm.

Đội Đà Nẵng đứng thứ 13 với 12 điểm, PVF-CAND đáy bảng với 11 điểm. HAGL ở vị trí 11 với 15 điểm.

Bảng xếp hạng V-League