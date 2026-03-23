Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF chúc mừng đội tuyển Việt Nam chính thức dự Asian Cup 2027, mong ước điều đặc biệt

Văn Trình
23/03/2026 18:10 GMT+7

Chiều 23.3, tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn cùng Phó chủ tịch Trần Anh Tú đã đến thăm, động viên đội tuyển Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 3.2026.

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cầu thủ trong quá trình thi đấu tại V-League, qua đó tạo nền tảng chuyên môn tích cực cho đợt tập trung lần này. Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, ông cũng chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt tại AFC Asian Cup 2027, sau quyết định cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá châu Á liên quan đến sai phạm của đội tuyển Malaysia tại bảng F.

Lãnh đạo VFF chụp ảnh cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam tập trung tối đa cho những mục tiêu rất quan trọng

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận trong dịp FIFA Days, gồm trận giao hữu với Bangladesh và trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây không chỉ là các trận đấu mang ý nghĩa chuyên môn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu lọt vào tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và phát huy tối đa năng lực.

Đợt tập trung lần này cũng có sự góp mặt của một số gương mặt đáng chú ý, trong đó có các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Hoàng Hên – những người đã có thời gian dài thi đấu tại Việt Nam và thể hiện khát khao cống hiến. Lãnh đạo VFF kỳ vọng lực lượng hiện tại sẽ giúp tăng cường sức mạnh đội tuyển, đồng thời tạo sự kế thừa giữa các thế hệ, hướng đến mục tiêu duy trì vị thế tại Đông Nam Á và tiếp tục khẳng định mình ở đấu trường châu Á.

Bên cạnh đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ được yêu cầu nêu cao tinh thần chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm, tuân thủ giáo án của ban huấn luyện, xây dựng lối chơi hiệu quả nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước như ASEAN Cup, VCK Asian Cup 2027 và xa hơn là vòng loại World Cup trong chu kỳ tiếp theo.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 3

Sau buổi gặp, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chiều cùng ngày. Do nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội chưa hội quân (dự kiến tập trung ngày 24.3 sau khi hoàn thành trận đá bù vòng 13 V.League), HLV Kim Sang-sik vẫn chưa có đầy đủ lực lượng. Tuy vậy, ban huấn luyện vẫn triển khai giáo án theo đúng kế hoạch, với khối lượng và nội dung được điều chỉnh phù hợp cho từng nhóm cầu thủ.

Cùng thời điểm, ban tổ chức cũng công bố kế hoạch phát hành vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027.

Theo đó, trận đấu sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Sân vận động Thiên Trường. Vé được phát hành với 3 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Ban tổ chức cho biết vé được phân phối độc quyền thông qua ứng dụng OneU (tên cũ VinID). Thời gian mở bán từ 10 giờ ngày 21.3 đến 23 giờ 59 ngày 25.3 hoặc đến khi hết vé. Người hâm mộ có thể mua trực tiếp trên ứng dụng, lựa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm tích lũy. Khi mua vé, khán giả cần sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu để xác thực thông tin.

Về phương thức nhận vé, toàn bộ vé sẽ được chuyển phát qua dịch vụ của VietnamPost đến địa chỉ đăng ký. Dự kiến từ ngày 24.3, vé sẽ bắt đầu được giao tận tay người mua. Trường hợp không phát được tại địa chỉ, vé sẽ được hoàn về bưu cục để người hâm mộ đến nhận trực tiếp trước giờ thi đấu.

Ban tổ chức cũng lưu ý, người nhận vé phải xuất trình giấy tờ tùy thân bản gốc để đối chiếu. Với trường hợp nhận thay, cần có giấy ủy quyền hợp lệ kèm bản photo giấy tờ của cả hai bên. Phí chuyển phát dao động từ 25.000 – 30.000 đồng tùy khu vực.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an ninh và an toàn, khán giả không được mang theo các vật dụng nguy hiểm, chất cấm hay pháo sáng vào sân. Ban tổ chức có quyền từ chối phục vụ những trường hợp không tuân thủ quy định mà không hoàn trả tiền vé.

Phòng gym 'bé xíu', U.23 Việt Nam làm động thái bất ngờ tại Trung Quốc

