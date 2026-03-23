Chủ tịch VFF chúc mừng đội tuyển Việt Nam chính thức dự Asian Cup 2027, mong ước điều đặc biệt

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cầu thủ trong quá trình thi đấu tại V-League, qua đó tạo nền tảng chuyên môn tích cực cho đợt tập trung lần này. Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, ông cũng chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành quyền góp mặt tại AFC Asian Cup 2027, sau quyết định cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá châu Á liên quan đến sai phạm của đội tuyển Malaysia tại bảng F.

Lãnh đạo VFF chụp ảnh cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam tập trung tối đa cho những mục tiêu rất quan trọng

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận trong dịp FIFA Days, gồm trận giao hữu với Bangladesh và trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây không chỉ là các trận đấu mang ý nghĩa chuyên môn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu lọt vào tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, toàn đội cần duy trì sự tập trung cao độ và phát huy tối đa năng lực.

Đợt tập trung lần này cũng có sự góp mặt của một số gương mặt đáng chú ý, trong đó có các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Hoàng Hên – những người đã có thời gian dài thi đấu tại Việt Nam và thể hiện khát khao cống hiến. Lãnh đạo VFF kỳ vọng lực lượng hiện tại sẽ giúp tăng cường sức mạnh đội tuyển, đồng thời tạo sự kế thừa giữa các thế hệ, hướng đến mục tiêu duy trì vị thế tại Đông Nam Á và tiếp tục khẳng định mình ở đấu trường châu Á.

Bên cạnh đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ được yêu cầu nêu cao tinh thần chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm, tuân thủ giáo án của ban huấn luyện, xây dựng lối chơi hiệu quả nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng phía trước như ASEAN Cup, VCK Asian Cup 2027 và xa hơn là vòng loại World Cup trong chu kỳ tiếp theo.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 3 ẢNH: VFF

Sau buổi gặp, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập chiều cùng ngày. Do nhóm 7 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội chưa hội quân (dự kiến tập trung ngày 24.3 sau khi hoàn thành trận đá bù vòng 13 V.League), HLV Kim Sang-sik vẫn chưa có đầy đủ lực lượng. Tuy vậy, ban huấn luyện vẫn triển khai giáo án theo đúng kế hoạch, với khối lượng và nội dung được điều chỉnh phù hợp cho từng nhóm cầu thủ.