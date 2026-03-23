U.23 Thái Lan quyết đòi ‘món nợ’ thua U.23 Việt Nam, U.23 Trung Quốc có biến động

"Các đối thủ của U.23 Thái Lan rất mạnh"

Trưa 23.3, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã có mặt tại sân bay Suvarnabhumi, lên đường sang Tây An ( Trung Quốc ) tham dự giải đấu diễn ra từ ngày 25 đến 31.3. Trước giờ khởi hành, nhà cầm quân này thẳng thắn đánh giá giải đấu là bài kiểm tra quan trọng cho lực lượng trẻ của bóng đá Thái Lan.

“Ba trận đấu trên đất Trung Quốc sắp tới đều rất chất lượng. Chúng tôi sẽ gặp U.23 Trung Quốc, đội vừa vào chung kết ở U.23 châu Á. Tiếp đến, U.23 Việt Nam cũng rất mạnh khi vào đến bán kết. Cuối cùng, U.23 Triều Tiên dù không tham gia các giải đấu châu lục gần đây nhưng tôi cho rằng họ cũng là một đối thủ rất đáng gờm. Đây là cơ hội tốt để kiểm tra năng lực của các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là những gương mặt mới”, ông Thawatchai chia sẻ.

U.23 Thái Lan đã di chuyển sang Trung Quốc vào trưa 23.3 ẢNH: FACEBOOK FAT

Ngoài việc khẳng định mục tiêu là thử nghiệm đội hình, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul cũng cho thấy quyết tâm khi được hỏi về màn chạm trán với U.23 Việt Nam: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước U.23 Việt Nam. Họ có đội hình chất lượng và chính là đội giành HCV ở kỳ SEA Games được tổ chức tại Thái Lan mới đây. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ phải tích lũy thêm kinh nghiệm từ những trận đấu như thế này”.

Về lực lượng, U.23 Thái Lan lần này được đánh giá mạnh hơn so với giải U.23 châu Á, diễn ra vào đầu năm 2026. Khi đó, U.23 Thái Lan thi đấu không tốt, chỉ có 2 điểm sau 3 trận và bị loại ngay vòng bảng. Đáng chú ý, trong thành phần U.23 Thái Lan đến Trung Quốc có sự góp mặt của tiền đạo trẻ Teerapat Pruethong, cầu thủ đang thi đấu cho Hokkaido Consadole Sapporo (Nhật Bản). Bên cạnh đó, việc các CLB trong nước đồng ý nhả quân trong dịp FIFA Days cũng giúp đội hình U.23 Thái Lan có chiều sâu hơn.

U.23 Trung Quốc lại "thiệt quân"

Liên quan đến giải CFA Team China 2026, chủ nhà U.23 Trung Quốc lại không có được sự chuẩn bị thuận lợi. Đội bóng của HLV Antonio Puche bị ảnh hưởng đáng kể khi nhiều cầu thủ chủ chốt được đôn lên đội tuyển quốc gia, phục vụ kế hoạch dài hạn dưới thời HLV Shao Jiayi. Trong ngày đầu tập trung (22.3), U.23 Trung Quốc phải chia quân khi 8 cầu thủ gồm Wang Yudong, Xu Bin, Hu Hetao, Liu Haofan, Baihelam Abduwali, Yang Xi, Kuai Jiwen và Wumitijiang Yusup được đôn lên đội tuyển quốc gia. Mới nhất, trong ngày 23.3, HLV Antonio Puche tiếp tục phải “nhả” Li Zhenquan cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

U.23 Trung Quốc (phải) sẽ gặp U.23 Thái Lan ở trận ra quân ẢNH: FACEBOOK FAT

Theo đánh giá của trang 163 Sports, sự xáo trộn này khiến bộ khung U.23 Trung Quốc không còn giữ được tính ổn định vốn có. Chưa kể, đội chủ nhà còn chịu tổn thất lớn khi thủ môn số 1 Li Hao dính chấn thương và phải rút lui vào phút chót.

163 Sports nhấn mạnh: “Việc liên tục điều chuyển lực lượng giữa các cấp độ U.21, U.23 và đội tuyển quốc gia cũng khiến quá trình chuẩn bị của U.23 Trung Quốc thiếu sự liền mạch. Dù vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng khả năng vận hành chiến thuật và sự gắn kết của đội hình là dấu hỏi lớn”.

Giải CFA Team China 2026 quy tụ 4 đội gồm chủ nhà U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan và U.23 Triều Tiên. Trong sáng 23.3, U.23 Việt Nam đã đến Trung Quốc an toàn. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt chạm trán U.23 Triều Tiên vào ngày 25.3, gặp U.23 Thái Lan ngày 28.3 và đối đầu chủ nhà U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31.3.