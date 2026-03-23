U.23 Việt Nam rạng sáng đã đến Tây An an toàn, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ mục tiêu nóng

HLV Đinh Hồng Vinh chuẩn bị cùng U.23 Việt Nam chinh phục CFA Team China - Tây An 2026 ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam sẵn sàng tập buổi đầu tại Trung Quốc

Tại sân bay Tây An, thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển U.23 Việt Nam nhanh chóng di chuyển về nơi lưu trú.

Toàn đội tranh thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng sau chuyến bay đêm, sẵn sàng bước vào buổi tập đầu tiên trong chiều cùng ngày nhằm làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi.

Tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U.23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25.3, gặp U.23 Thái Lan ngày 28.3 và đối đầu chủ nhà U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31.3.

U.23 Việt Nam trên hành trình di chuyển đến Tây An (Trung Quốc) ảnh: VFF

Đánh giá về lực lượng tham dự giải đấu lần này, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết đội hình U.23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ đã được khẳng định như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận.

Bên cạnh đó đội bổ sung một số nhân tố mới thuộc lứa U.21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026, đồng thời bồi dưỡng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Liên quan đến trường hợp của cầu thủ Việt kiều Antonio Moric không góp mặt trong danh sách sang Trung Quốc, BHL cho biết đây là sự điều chỉnh nằm trong kế hoạch chuyên môn đã được tính toán từ trước.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam tại CFA Team China - Tây An 2026 ảnh: VFF

Moric vốn thuộc biên chế đội U.19 quốc gia, được tạo điều kiện tập thử cùng U.23 Việt Nam nhằm giúp BHL quan sát, đánh giá năng lực và thích nghi. Sau đó anh đã trở lại đội U.19 Việt Nam để tiếp tục rèn luyện, hướng tới các mục tiêu phù hợp với lộ trình phát triển.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, giải đấu tại Tây An không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

"Đây là dịp để các cầu thủ trẻ trong đội hình U.23 Việt Nam có cơ hội được cọ xát với những đối thủ chất lượng tại CFA Team China - Tây An 2026, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ của mình cho những chặng đường tiếp theo", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.