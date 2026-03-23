Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng không phải phẫu thuật, CLB Đồng Nai sẽ chăm sóc tối đa: Tái xuất khi nào?

Nam Nhi
23/03/2026 12:27 GMT+7

CLB Trường Tươi Đồng Nai khẳng định sẽ ưu tiên bảo vệ tối đa đôi chân của Công Phượng, người chỉ mới có 45 phút thi đấu mùa này và có thể chỉ trở lại khi giải hạng nhất 2025-2026 sắp kết thúc.

HLV Việt Thắng kiên nhẫn chờ Công Phượng hoàn toàn bình phục

ảnh: CLB Đồng Nai

Mùa giải chật vật của Công Phượng

Sau vòng 12, CLB Đồng Nai đang với 28 điểm dẫn đầu giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026, tạo khoảng cách 6 điểm với kẻ bám đuổi nguy hiểm nhất phía sau là CLB Bắc Ninh (22 điểm). Một kết quả ấn tượng của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng nếu biết họ đã trải qua hầu như cả mùa giải mà không có đội trưởng Công Phượng.

Rõ ràng, CLB Đồng Nai đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, giúp họ vẫn vượt qua khó khăn trong mùa bóng chật vật của cầu thủ được quan tâm nhất đội bóng là Công Phượng.

Thậm chí, đại diện miền Đông Nam bộ đã sẵn sàng với viễn cảnh không có chân sút hàng đầu của mình trong phần còn lại của mùa giải, để anh tập trung tối đa 100% cho hồi phục, bảo vệ đôi chân tốt nhất cho mùa tới.

Công Phượng dành phần lớn mùa giải này theo dõi từ khán đài

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo kết quả chụp phim, các bác sĩ nhận định Công Phượng không phải phẫu thuật, tuy nhiên chấn thương rách sụn sẽ khiến anh phải chấp nhận nghỉ thi đấu trong thời gian dài, với cột mốc dự kiến trong tháng 5 tới, khi giải hạng nhất quốc gia đang bước vào giai đoạn về đích.

Trước đó đầu mùa giải CLB Đồng Nai cũng đã phải chơi mà không có đội trưởng của mình do Công Phượng bị giãn dây chằng gối. Anh đã trở lại ấn tượng ở vòng 8 khi có 1 bàn thắng trong trận gặp CLB Khánh Hòa, tiếc rằng chỉ kịp thi đấu 45 phút trước khi rời sân bằng cáng.

Một lãnh đạo CLB Trường Tươi Đồng Nai khẳng định: "Theo chẩn đoán của các bác sĩ thì Công Phượng sẽ phải cần thời gian tính bằng tháng để hồi phục hoàn toàn chấn thương sụn chêm, rất may cậu ấy không cần phải phẫu thuật.

Do đó chúng tôi tính toán và sẵn sàng cho khả năng dưỡng an toàn cho đôi chân của Công Phượng sao cho tốt nhất. Điểm tích cực là năm nay lực lượng của đội bóng ổn, nên CLB Đồng Nai càng yên tâm để bảo vệ tốt nhất cho đôi chân của Công Phượng".

Minh Vương tỏa sáng với 5 bàn thắng cho CLB Đồng Nai tại giải hạng nhất mùa này

ảnh: Khả Hòa

Đến thời điểm này, CLB Đồng Nai sẽ dồn sức tối đa cho 10 vòng cuối của giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026, do đã dừng chân ở đấu trường Cúp quốc gia sau trận thua sít sao 0-1 trước CLB CA TP.HCM với bàn thắng duy nhất đến từ quả 11 m của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô.

Không có Công Phượng, nhưng tài cầm quân của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn giúp CLB Đồng Nai bay cao, đang sở hữu hàng công ấn tượng nhất giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 đến thời điểm này với 26 lần sút tung lưới đối thủ.

Trong đó tân binh Minh Vương đang tỏa sáng với 5 pha lập công, bộ đôi Alex Sandro - Thanh Minh mỗi người đóng góp 4 bàn, Thanh Bình - Hải Quân có 3 bàn thắng… trong khi hàng thủ CLB Đồng Nai đang vững chắc nhất giải với chỉ 10 bàn thua sau 12 trận.

