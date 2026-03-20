Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô tỏa sáng, CLB CA TP.HCM thắng đội của Công Phượng để vào bán kết

Khoa Ngô cùng các cầu thủ CLB CA TP.HCM ăn mừng bàn thắng





Khoa Ngô ghi bàn từ phạt đền, Trường Tươi Đồng Nai thua ở thế thiếu người

Đêm 20.3 tại sân Thống Nhất, vòng tứ kết Cúp quốc gia đã tiếp tục bằng trận đấu giữa CLB CA TP.HCM của cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và CLB Đồng Nai, một đội đang nằm trong tốp đầu V-League và đội đang dẫn đầu giải hạng nhất quốc gia.

Trên sân nhà, HLV Lê Huỳnh Đức tung ra đội hình mạnh nhất với thủ môn Lê Giang Patrik và Khoa Ngô cùng Gia Bảo và Quang Hùng, tuyển thủ U.23 Việt Nam, Đức Huy, Huy Toàn, Thanh Bình, Tiến Linh.

Highlight Cúp quốc gia CLB Công an TP.HCM 0-1 Trường Tươi Đồng Nai: Định đoạt trên chấm penalty

Cầu thủ Việt kiều Williams Lee đá chính cùng với tiền vệ trung tâm Makrillos với mục tiêu giành chiến thắng để lọt vào bán kết. Ở bên kia sân Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Ngọc Đức, Minh Vương… tạo ra trận so tài gay cấn giữa 2 dàn sao tại TP.HCM.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ xử lý một pha tranh chấp quyết liệt

Chiến thuật chặt chẽ của HLV Nguyễn Việt Thắng - người em và đồng đội cũ của HLV Lê Huỳnh Đức ở CLB CA TP.HCM ngày nào - đã giúp đội khách chống trả thành công những đường tấn công của đội chủ nhà trong 45 phút đầu tiên.

Trận đấu càng trở nên quyết liệt trong hiệp 2, với bước ngoặt đến từ phút khi Tấn Sinh phạm lỗi với cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô trong khu vực cấm địa. Anh không phải chỉ nhận thẻ đỏ rời sân và CLB Đồng Nai chịu quả phạt đền được Khoa Ngô thực hiện thành công.

Bàn thắng này của Khoa Ngô giúp CLB CA TP.HCM vượt qua CLB Trường Tươi Đồng Nai - ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé lên hạng V-League ở mùa tới - để lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất ở Cúp quốc gia 2025 - 2026, đồng nghĩa chắc chắn có một tấm huy chương.

