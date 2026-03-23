Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phòng gym 'bé xíu', U.23 Việt Nam làm động thái bất ngờ tại Trung Quốc

Linh Nhi
Linh Nhi
23/03/2026 15:27 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã phải thay đổi kế hoạch buổi tập đầu tiên ở TP.Tây An (Trung Quốc) khi quyền HLV Đinh Hồng Vinh phải dời từ phòng gym ra ngoài trời.

U.23 Việt Nam tập bài vận động ngoài trời tại Tây An

U.23 Việt Nam tập buổi đầu tại Trung Quốc

Di chuyển từ Hà Nội và trải qua điểm tiếp chuyển ở Quảng Châu, đội tuyển U.23 Việt Nam đã đặt chân đến Tây An, thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) vào lúc 0 giờ 45 phút giờ địa phương.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh và đội bóng sau khi hoàn tất các thủ tục đã di chuyển về khách sạn Novotel Xian Xixian, khách sạn 4 sao nằm không xa sân bay, được khách sạn cung cấp bữa ăn nhẹ và nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sau giấc ngủ sâu đã dùng bữa sáng lúc 9 giờ 45 và có buổi vận động trong phòng gym lúc 12 giờ 15. Tuy nhiên do thực tế phòng gym khá nhỏ, nên HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh quyết định thay đổi cho phù hợp.

U.23 Việt Nam dùng bữa tối nhẹ khi đến khách sạn rạng sáng U.23 Việt Nam

Thế là thầy trò U.23 Việt Nam đã tìm được khoảng trống trong công viên gần khách sạn, nơi có đặt 2 bàn bóng bàn ngoài trời cho thấy sự phổ biến của môn thể thao quốc dân Trung Quốc này, để thực hiện các bài vận động.

Trong gần một giờ đồng hồ, HLV Đinh Hồng Vinh đã cho toàn đội thực hiện các bài vận động nhẹ tại chỗ, để giúp các cầu thủ trẻ của chúng ta "giãn cơ" sau chuyến bay đêm và tập quen với điều kiện thời tiết trên đất bạn.

Dự kiến vào chiều nay, U.23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên ở Tây An - thành phố pha trộn sự cổ kính và hiện đại là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, là kinh đô của 13 triều đại, bao gồm: nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường (theo wikipedia).

Tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U.23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25.3, gặp U.23 Thái Lan ngày 28.3 và đối đầu chủ nhà U.23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31.3.

U.23 Thái Lan quyết đòi 'món nợ' thua U.23 Việt Nam, U.23 Trung Quốc có biến động

U.23 Thái Lan quyết đòi ‘món nợ’ thua U.23 Việt Nam, U.23 Trung Quốc có biến động

