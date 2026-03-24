Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hội đồng HLV quốc gia họp đặc biệt, chiến tích của U.23 Việt Nam được nhắc đến

Văn Trình
24/03/2026 15:33 GMT+7

Sáng 24.3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Hội đồng HLV quốc gia đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong quý 1, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú. Về phía Hội đồng HLV quốc gia có Chủ tịch hội đồng Nguyễn Sỹ Hiển, Phó chủ tịch hội đồng Mai Đức Chung cùng các ủy viên Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng và Đoàn Thị Kim Chi. Cuộc họp còn có sự góp mặt của đại diện các phòng chức năng thuộc VFF.

Bóng đá Việt Nam có thành tích đặc biệt trong quý 1/2026

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2026, Hội đồng HLV quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các ban, phòng chức năng để triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Công tác đào tạo HLV tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức và tham mưu các khóa học chứng chỉ C, B, A theo chuẩn AFC/VFF tại nhiều địa phương, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chủ trì buổi họp

Song song đó, Hội đồng HLV quốc gia tham gia tư vấn, hỗ trợ công tác huấn luyện tại các đội tuyển quốc gia, từ đội tuyển nam, nữ đến các lứa U.23, U.20, U.19 nữ. Nhiều thành viên Hội đồng còn trực tiếp tham gia công tác chuyên môn tại các CLB, qua đó tăng cường sự kết nối giữa hệ thống đào tạo và thi đấu đỉnh cao.

Các báo cáo chuyên đề tại cuộc họp cũng phác họa bức tranh toàn diện về hoạt động đào tạo HLV và công tác đội tuyển. Hệ thống giảng viên tiếp tục được củng cố với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, trong đó có các giảng viên đạt chứng chỉ FIFA. Kế hoạch đào tạo năm 2026 được xây dựng bài bản, bao gồm các chương trình chuyên biệt cho HLV thể lực, thủ môn, futsal và bóng đá bãi biển.

Ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong quý 1/2026. Nổi bật là thành tích giành HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026 của đội tuyển U.23 nam sau chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc. Các đội tuyển trẻ và futsal tiếp tục duy trì nhịp độ tập huấn, thi đấu ổn định. Tuy nhiên, bóng đá nữ đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc lực lượng nhằm hướng tới chu kỳ phát triển mới.

Phần thảo luận tập trung vào định hướng sử dụng HLV cho các đội tuyển quốc gia, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính kế thừa và phát triển đội ngũ HLV nội, đồng thời chủ động tiếp cận các xu hướng huấn luyện hiện đại.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội đồng HLV quốc gia, đồng thời khẳng định bóng đá Việt Nam đang duy trì sự ổn định và từng bước nâng cao chất lượng ở cả hệ thống đào tạo lẫn cấp độ đội tuyển. Việc có tới 8 đội tuyển góp mặt tại các VCK châu Á được xem là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược phát triển đồng bộ.

Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo HLV, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện và thi đấu, đồng thời triển khai lộ trình trẻ hóa lực lượng, đặc biệt ở đội tuyển nữ. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực cạnh tranh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục, hướng tới các cột mốc dài hạn như World Cup, đồng thời duy trì vị trí trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu FIFA.

Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu hướng đến những đấu trường như World Cup, châu lục

Cuộc họp khép lại với sự thống nhất cao về định hướng hành động, tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ cả về lực lượng lẫn phương pháp phát triển.

Đội tuyển Việt Nam nâng chất để hướng tới châu lục

Trong năm 2026 và đầu năm 2027, nhiệm vụ của HLV Kim Sang-sik vô cùng nặng nề khi phải dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự những giải đấu lớn như AFF Cup, ASEAN Cup và nhất là Asian Cup.

HLV Đinh Hồng Vinh không sợ áp lực thành tích, tính lâu dài cho U.23 Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Bangladesh mới nhất: VFF bán vé trực tiếp tại sân Hàng Đẫy

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
