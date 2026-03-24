HLV Đinh Hồng Vinh không sợ áp lực thành tích, tính lâu dài cho U.23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh chụp hình cùng HLV các đội dự CFA Team China - Tây An 2026 ảnh: VFF

U.23 Việt Nam thoải mái tâm lý

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026 diễn ra sáng 24.3, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định U.23 Việt Nam không đặt nặng thành tích trước mắt, mà hướng tới mục tiêu hoàn thiện lối chơi, tạo sự gắn kết lực lượng theo kế hoạch dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Tại cuộc họp báo, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt VFF gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và BTC địa phương đã tạo điều kiện rất tốt cho đội U.23 Việt Nam trong suốt thời gian qua, từ công tác ăn, nghỉ, sân tập đến khâu tổ chức giải đấu chu đáo.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định giải đấu ở Tây An là cơ hội quan trọng để U.23 Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ chất lượng trong khu vực: "Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng U.23 mạnh như Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan".

U.23 Việt Nam tham quan sân bóng chính của giải CFA Team China - Tây An 2026 Ảnh: VFF

Trả lời truyền thông nước chủ nhà về lực lượng tham dự, ông Vinh cho biết đội hình lần này là sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U.23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.

Đồng thời, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định BHL không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi và bồi dưỡng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam, theo chiến lược xuyên suốt đã được VFF triển khai và duy trì suốt vài năm qua.

Ông Vinh chia sẻ: "Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U.23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng tương lai".

U.23 Việt Nam có sự kết hợp hợp lý giữa 2 lớp cầu thủ ảnh: VFF

Trước đó, đội tuyển U.23 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại Tây An và có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi. Sáng nay 24.3, toàn đội đã tham quan sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An - địa điểm tổ chức các trận đấu của giải, qua đó giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và cảm quan thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An hiện khá lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi tập luyện và thi đấu được đánh giá rất tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các đội tham dự.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U.23 CHDCND Triều Tiên, diễn ra lúc 14 giờ Việt Nam ngày mai 25.3, trước khi gặp Thái Lan ngày 28.3 và cuối cùng là chủ nhà Trung Quốc ngày 31.3.