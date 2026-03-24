Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Bangladesh mới nhất: VFF bán vé trực tiếp tại sân Hàng Đẫy

Nghi Thạo
24/03/2026 12:53 GMT+7

Để phục vụ nhu cầu trực tiếp theo dõi và cổ vũ của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Bangladesh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé trực tiếp tại khu vực sân Hàng Đẫy.

Giá vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Bangladesh cao nhất 300.000 đồng

Theo đó, vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt NamBangladesh (ngày 26.3) sẽ được mở bán trực tiếp tại sân Hàng Đẫy với 2 mệnh giá: 200.000 đồng và 300.000 đồng mỗi vé. Thời gian bán vé bắt đầu từ ngày 25.3, trong hai khung giờ: từ 9 giờ đến 11 giờ 30, từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Riêng trong ngày thi đấu 26.3, ngoài khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ vào buổi sáng, ban tổ chức sẽ kéo dài thời gian bán vé buổi chiều, cụ thể từ là từ 15 giờ đến 19 giờ để tạo điều kiện tối đa cho khán giả trước khi bóng lăn.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, đội tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu một trận giao hữu quốc tế tại sân Hàng Đẫy. Do đó, sự quan tâm của giới mộ điệu thủ đô đang tăng cao, hứa hẹn mang lại bầu không khí rực lửa trên các khán đài để tiếp sức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Vé trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh bắt đầu mở bán từ ngày 25.3

Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang trải qua những ngày tập luyện cao độ nhằm rà soát lại lực lượng chuẩn bị kỹ chiến thuật. Điểm nhấn trong các buổi tập gần đây là sự thử nghiệm kết hợp giữa Quả bóng vàng Hoàng Đức và tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio), hứa hẹn sẽ tạo nên làn gió mới trên hàng công. Người hâm mộ đặt kỳ vọng vào khả năng sáng tạo và sự ăn ý của bộ đôi này để giải quyết bài toán ghi bàn.

Tuy nhiên, một chút lo ngại vẫn xuất hiện khi chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son hiện vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ để đảm bảo hồi phục thể trạng tốt nhất, trong khi những gương mặt trẻ như Trần Trung Kiên hay Khuất Văn Khang đang nỗ lực tối đa để cạnh tranh suất đá chính.

Hoàng Hên lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam

Phía bên kia chiến tuyến - đội tuyển Bangladesh cũng đã có mặt tại Hà Nội với một đội hình được đánh giá rất đáng gờm. Đáng chú ý, danh sách triệu tập của đội bóng Nam Á này có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ gốc nước ngoài đang thi đấu tại các môi trường bóng đá phát triển như Anh, Đan Mạch và Phần Lan.

Trận đấu sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài đến từ Hồng Kông, do ông Cheung Wai Lung Mario bắt chính. Công nghệ VAR sẽ không được áp dụng ở cuộc chạm trán này.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
