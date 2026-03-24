Nhân tài U.23 ở đội tuyển Việt Nam được thầy Kim trọng dụng thế nào, thủ môn 1,91 m có cơ hội?

Dùng trận giao hữu để tính toán nhân sự cho trận chính thức

Cả 3 cầu thủ vừa nêu đều là thành viên của đội tuyển U.23 Việt Nam giành huy chương đồng giải U.23 châu Á 2026, diễn ra hồi tháng 1 và giành huy chương vàng SEA Games 33, diễn ra tháng 12.2025.

Thủ môn Trần Trung Kiên vẫn miệt mài tìm cơ hội thi đấu chính thức ở đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khi xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 25.3 và gặp Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31.3, các cầu thủ Trung Kiên, Nhật Minh và Khuất Văn Khang chưa phải là lựa chọn hàng đầu cho vị trí mà họ đảm nhiệm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng những cầu thủ này sẽ được HLV Kim Sang-sik sử dụng trong những thời điểm cụ thể, cho những mục tiêu cụ thể.

Nhân vật được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây là thủ môn Trần Trung Kiên (cao 1,91 m). Khách quan mà nói, Trung Kiên chưa thể sánh với 2 đàn anh thi đấu cùng vị trí là Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm về độ nổi tiếng. Nhưng nếu xét về tính toàn diện, Trần Trung Kiên không kém Nguyễn Filip, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với Đặng Văn Lâm, nhất là ở khả năng bắt bóng bổng, khả năng làm chủ khu vực cấm địa và chơi bóng bằng chân.

Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng thủ môn Trần Trung Kiên ở trận giao hữu với Bangladesh ngày 25.3, giúp anh nâng cao bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, trước khi quyết định người sẽ trấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia ngày 31.3.

Những phương án mang đến bất ngờ ở đội tuyển Việt Nam

Với trung vệ Nguyễn Nhật Minh (1,75 m), anh gặp bất lợi về mặt thể hình. Tuy nhiên, Nhật Minh có khả năng đọc tình huống, cộng với kỹ thuật tranh cướp bóng rất tốt, mang phong cách giống trung vệ đàn anh Trần Đình Trọng. Đặt trường hợp sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã có 2 người cao to như Việt Anh (1,84 m), Đoàn Văn Hậu (1,86 m)/Đỗ Duy Mạnh (1,80 m) trấn giữ, thì thể hình của trung vệ thứ 3 không còn là nỗi lo quá lớn.

Trung vệ Nhật Minh (16) có khả năng đọc tình huống rất tốt Ảnh: Minh Tú

Đây là trường hợp thường xuyên xảy ra với CLB Công an Hà Nội, với bộ 3 trung vệ là Việt Anh, Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng (1,76 m)/Adou Minh (1,78 m), với Đình Trọng hoặc Adou Minh chơi đúng ở vị trí Nhật Minh thường đảm nhiệm. Ngoài ra, ở đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik cũng thường bố trí 3 trung vệ theo phong cách nói trên: Hiểu Minh (1,84 m) và Lý Đức (1,82 m) có thể hình tốt, giải quyết nhiệm vụ chống bóng bổng cho trung vệ còn lại là Nhật Minh.

Chính vì thế, cơ hội để Nguyễn Nhật Minh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia vẫn có thể xảy ra. Ông Kim Sang-sik cần mẫu trung vệ có khả năng đọc tình huống giỏi, chơi thông minh, đồng thời có khả năng tham gia tấn công tốt như Nhật Minh. Chính cầu thủ này là người đã có pha đi bóng rồi dứt điểm, dẫn đến tình huống Minh Phúc có pha sút bóng ngay sau đó, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 của đội tuyển U.23 Việt Nam vào lưới U.23 UAE, tại giải U.23 châu Á hồi tháng 1.

Riêng với trường hợp của Khuất Văn Khang, đúng là cầu thủ này chưa thể sánh với các đàn anh Quang Hải, Hoàng Đức ở khả năng tổ chức lối chơi. Anh cũng không có các pha đi bóng bùng nổ như Cao Pendant Quang Vinh hoặc Văn Vĩ bên phía cánh trái sở trường. Nhưng Văn Khang lại là cầu thủ rất đa năng, có thể thi đấu ở rất nhiều vị trí khác nhau.

Giả sử đội tuyển Việt Nam gần hết quyền thay người, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik cần phải điều chỉnh gấp về nhân sự và về lối chơi, ông Kim có thể sử dụng Khuất Văn Khang để "bịt" 1 lỗ hổng nào đó trong đội hình, tìm lại sự cân bằng cho đội tuyển Việt Nam.

Mọi vị trí được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam lần này đều có giá trị riêng với ông Kim. Thế nên, cùng chờ xem vị chiến lược gia người Hàn Quốc toan tính gì với các cầu thủ trong lứa tuổi 23?