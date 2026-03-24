Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện trọng tài Hàn Quốc bắt trận đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia: Vua thẻ, cực quen mặt

Nghi Thạo
24/03/2026 11:08 GMT+7

Trọng tài chính cùng hai trợ lý điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia thuộc lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 đều là người Hàn Quốc. Trong khi đó, trọng tài thứ tư mang quốc tịch Thái Lan.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt NamMalaysia vào ngày 31.3 tại sân Thiên Trường đã lộ diện. Theo đó, trọng tài chính là ông Chae Sang-hyeop. Hai trọng tài biên lần lượt là Yoon Jae-yeol và Bang Gi-yeol. Trọng tài thứ tư là ông Torphong Somsing, người Thái Lan.

Từng làm nhiệm vụ tại V-League, AFC giao nhiệm vụ trận có đội tuyển Việt Nam

Trọng tài Chae Sang-hyeop sinh năm 1989. Vị trọng tài người Hàn Quốc từng nhiều lần đến Việt Nam để làm nhiệm vụ. Ông Chae từng góp mặt trong tổ trọng tài VAR, ở đấu thuộc vòng 24 V-League 2024-2025 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội. Lần gần nhất, trọng tài 37 tuổi này đến Việt Nam vào ngày 4.2 để điều hành trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy, thuộc khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á.

Lộ diện trọng tài Hàn Quốc bắt trận đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia: Vua thẻ, cực quen mặt - Ảnh 1.

Trọng tài Chae Sang-hyeop (thứ 3 từ phải qua) là trọng tài VAR trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội, thuộc vòng 24 V-League 2025-2026

ẢNH: MINH TÚ

Theo thống kê, trọng tài Chae Sang-hyeop đã bắt chính 7 trận đấu trong mùa giải 2025-2026, tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League (3 trận), AFC Champions League Two (2 trận), vòng loại U.23 châu Á 2026 (1 trận) và Cúp C1 Đông Nam Á (1 trận).

Sau 7 trận đấu, trọng tài Chae Sang-hyeop rút tổng cộng 22 thẻ vàng (trung bình 2,29 thẻ vàng/trận), 2 thẻ đỏ (trung bình 0,29 thẻ đỏ/trận) và 3 lần đưa ra quyết định thổi phạt đền.

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam trọng tài Malaysia Asian Cup 2027
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận