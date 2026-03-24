Lộ diện trọng tài Hàn Quốc bắt trận đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia: Vua thẻ, cực quen mặt

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31.3 tại sân Thiên Trường đã lộ diện. Theo đó, trọng tài chính là ông Chae Sang-hyeop. Hai trọng tài biên lần lượt là Yoon Jae-yeol và Bang Gi-yeol. Trọng tài thứ tư là ông Torphong Somsing, người Thái Lan.

Từng làm nhiệm vụ tại V-League, AFC giao nhiệm vụ trận có đội tuyển Việt Nam

Trọng tài Chae Sang-hyeop sinh năm 1989. Vị trọng tài người Hàn Quốc từng nhiều lần đến Việt Nam để làm nhiệm vụ. Ông Chae từng góp mặt trong tổ trọng tài VAR, ở đấu thuộc vòng 24 V-League 2024-2025 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội. Lần gần nhất, trọng tài 37 tuổi này đến Việt Nam vào ngày 4.2 để điều hành trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy, thuộc khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á.

Trọng tài Chae Sang-hyeop (thứ 3 từ phải qua) là trọng tài VAR trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Nội, thuộc vòng 24 V-League 2025-2026 ẢNH: MINH TÚ

Theo thống kê, trọng tài Chae Sang-hyeop đã bắt chính 7 trận đấu trong mùa giải 2025-2026, tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League (3 trận), AFC Champions League Two (2 trận), vòng loại U.23 châu Á 2026 (1 trận) và Cúp C1 Đông Nam Á (1 trận).

Sau 7 trận đấu, trọng tài Chae Sang-hyeop rút tổng cộng 22 thẻ vàng (trung bình 2,29 thẻ vàng/trận), 2 thẻ đỏ (trung bình 0,29 thẻ đỏ/trận) và 3 lần đưa ra quyết định thổi phạt đền.