U.23 Việt Nam đầy hứng khởi ở Trung Quốc

Khởi đầu thuận lợi

Sau chuyến bay đêm từ Hà Nội và chuyển tiếp ở Quảng Châu, đội tuyển U.23 VN hôm qua đã đặt chân đến thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Toàn đội sau đó nhanh chóng di chuyển về khách sạn 4 sao Novotel Xian Xixian dùng bữa khuya lót dạ và nhận phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều, toàn đội thực hiện buổi tập vận động đầu tiên trên đất bạn. HLV Đinh Hồng Vinh đã cho đội U.23 VN ra công viên gần khách sạn để làm nóng bằng các bài vận động tại chỗ. Tiếp đó, toàn đội đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại sân bóng thuộc trung tâm huấn luyện Thiểm Tây. Thời tiết vào lúc này tại Tây An hơi khô lạnh (khoảng 13 độ C) và chất lượng sân bãi rất tốt nên toàn đội U.23 VN đều cảm thấy khá hưng phấn thực hiện tốt các yêu cầu của BHL.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Ngày đầu tiên của đội tuyển U.23 VN tại Trung Quốc diễn ra khá thuận lợi, tinh thần rất tốt. Toàn đội đã có một chặng đường di chuyển khá dài nhưng các cầu thủ, cả những gương mặt mới được bổ sung lẫn những cầu thủ cũ trong đội hình, đều thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao. Không khí trong đội rất vui vẻ, đoàn kết. Các cầu thủ hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau để nhanh chóng thích ứng. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý trước khi bước vào giải đấu. Chúng tôi cũng đã có buổi làm quen sân tập có chất lượng đạt yêu cầu, mặt cỏ đảm bảo để chúng tôi có thể triển khai lối chơi. Về thời tiết, hiện tại ở đây hơi lạnh, có sự khác biệt khá rõ so với trong nước, nhưng các cầu thủ đang dần làm quen và thích nghi. Vấn đề ăn uống được BTC hỗ trợ rất tốt, chế độ dinh dưỡng được đảm bảo nhằm giúp toàn đội có thể lực tốt nhất cho các trận đấu sắp tới".

U.23 VN có buổi tập đầu tiên ở Tây An (Trung Quốc) Ảnh: VFF

S ẴN SÀNG CHO TRẬN RA QUÂN

Đặc trưng lớn nhất của đợt tập trung lần này là lực lượng U.23 VN có nhiều cầu thủ trẻ, phần lớn chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở cấp CLB cũng như đội tuyển trẻ quốc gia. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá giải đấu tại Tây An là dịp quan trọng để BHL đánh giá, sàng lọc và tuyển chọn lực lượng cho những mục tiêu dài hạn. Những gương mặt quen thuộc hay những tân binh U.23 VN như Minh Tâm, Xuân Tín, Long Vũ, Nguyễn Vadim… đều tỏ ra háo hức khi đặt chân đến Trung Quốc chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

Phía trước U.23 VN sẽ là trận mở màn gặp CHDCND Triều Tiên lúc 19 giờ (giờ VN) ngày 25.3 - đối thủ được đánh giá mạnh về thể hình, thể lực và lối chơi chặt chẽ. Dự kiến, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tính toán đội hình tối ưu, tham khảo từ trận đấu nội bộ vài ngày trước ở Hà Nội. U.23 VN sẽ gồm bộ khung U.23 VN từng đoạt HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026 kết hợp với những cầu thủ mới đang có phong độ cao, thể hiện tốt trong các buổi tập qua. Những Văn Bình, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Văn Thuận, Công Phương… từng được dìu dắt ngày nào đang trưởng thành, sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tàu để giúp các đàn em cùng tiến bộ.