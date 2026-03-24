Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đầy hứng khởi ở Trung Quốc

24/03/2026 00:38 GMT+7

Hôm qua 23.3, đội tuyển U.23 VN đã có buổi tập đầu tiên tại Trung Quốc để hồi phục thể lực, cũng như thích ứng với thời tiết khô lạnh tại đây nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân CFA Team China - Tây An 2026.

Khởi đầu thuận lợi

Sau chuyến bay đêm từ Hà Nội và chuyển tiếp ở Quảng Châu, đội tuyển U.23 VN hôm qua đã đặt chân đến thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Toàn đội sau đó nhanh chóng di chuyển về khách sạn 4 sao Novotel Xian Xixian dùng bữa khuya lót dạ và nhận phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều, toàn đội thực hiện buổi tập vận động đầu tiên trên đất bạn. HLV Đinh Hồng Vinh đã cho đội U.23 VN ra công viên gần khách sạn để làm nóng bằng các bài vận động tại chỗ. Tiếp đó, toàn đội đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại sân bóng thuộc trung tâm huấn luyện Thiểm Tây. Thời tiết vào lúc này tại Tây An hơi khô lạnh (khoảng 13 độ C) và chất lượng sân bãi rất tốt nên toàn đội U.23 VN đều cảm thấy khá hưng phấn thực hiện tốt các yêu cầu của BHL.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: "Ngày đầu tiên của đội tuyển U.23 VN tại Trung Quốc diễn ra khá thuận lợi, tinh thần rất tốt. Toàn đội đã có một chặng đường di chuyển khá dài nhưng các cầu thủ, cả những gương mặt mới được bổ sung lẫn những cầu thủ cũ trong đội hình, đều thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết tâm cao. Không khí trong đội rất vui vẻ, đoàn kết. Các cầu thủ hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau để nhanh chóng thích ứng. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý trước khi bước vào giải đấu. Chúng tôi cũng đã có buổi làm quen sân tập có chất lượng đạt yêu cầu, mặt cỏ đảm bảo để chúng tôi có thể triển khai lối chơi. Về thời tiết, hiện tại ở đây hơi lạnh, có sự khác biệt khá rõ so với trong nước, nhưng các cầu thủ đang dần làm quen và thích nghi. Vấn đề ăn uống được BTC hỗ trợ rất tốt, chế độ dinh dưỡng được đảm bảo nhằm giúp toàn đội có thể lực tốt nhất cho các trận đấu sắp tới".

U.23 Việt Nam đầy hứng khởi ở Trung Quốc- Ảnh 1.

U.23 VN có buổi tập đầu tiên ở Tây An (Trung Quốc)

Ảnh: VFF

SẴN SÀNG CHO TRẬN RA QUÂN

Đặc trưng lớn nhất của đợt tập trung lần này là lực lượng U.23 VN có nhiều cầu thủ trẻ, phần lớn chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở cấp CLB cũng như đội tuyển trẻ quốc gia. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá giải đấu tại Tây An là dịp quan trọng để BHL đánh giá, sàng lọc và tuyển chọn lực lượng cho những mục tiêu dài hạn. Những gương mặt quen thuộc hay những tân binh U.23 VN như Minh Tâm, Xuân Tín, Long Vũ, Nguyễn Vadim… đều tỏ ra háo hức khi đặt chân đến Trung Quốc chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026.

Phía trước U.23 VN sẽ là trận mở màn gặp CHDCND Triều Tiên lúc 19 giờ (giờ VN) ngày 25.3 - đối thủ được đánh giá mạnh về thể hình, thể lực và lối chơi chặt chẽ. Dự kiến, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tính toán đội hình tối ưu, tham khảo từ trận đấu nội bộ vài ngày trước ở Hà Nội. U.23 VN sẽ gồm bộ khung U.23 VN từng đoạt HCV SEA Games 33 và HCĐ U.23 châu Á 2026 kết hợp với những cầu thủ mới đang có phong độ cao, thể hiện tốt trong các buổi tập qua. Những Văn Bình, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Văn Thuận, Công Phương… từng được dìu dắt ngày nào đang trưởng thành, sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tàu để giúp các đàn em cùng tiến bộ.

HLV ĐINH HỒNG VINH NÓI GÌ ?

Theo HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, giải đấu tại Tây An không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

"Đây là dịp để các cầu thủ trẻ trong đội hình U.23 VN có cơ hội cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ của mình cho những chặng đường tiếp theo. U.23 VN hiện quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ đã được khẳng định như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận... Còn việc cầu thủ Việt kiều Moric không có tên trong danh sách U.23 dự giải giao hữu tại Trung Quốc, hoàn toàn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện. Moric tiếp tục quay về đội U.19 VN chứ không phải bị loại ở U.23 VN", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
