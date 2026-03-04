Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, thưởng nóng 500 triệu đồng

Chủ tịch VFF biểu dương đội tuyển nữ Việt Nam

Ngay sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Ấn Độ tại trận ra quân vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân mỹ mãn

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh và sự nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung khi không nao núng sau thời điểm bị gỡ hòa, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trong ngày ra quân. Theo VFF, đây là kết quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của toàn đội trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch VFF cũng động viên đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững sự tập trung, nhanh chóng hồi phục thể lực, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo, hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 2-1 Ấn Độ: Đẳng cấp của Vạn Sự

Nhằm kịp thời ghi nhận và khích lệ tinh thần toàn đội, lãnh đạo VFF quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng ở trận mở màn. Theo thông tin từ VFF, đây là phần thưởng nhằm khích lệ tinh thần toàn đội trong hành trình tại vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026.