Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, thưởng nóng 500 triệu đồng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/03/2026 23:11 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng và biểu dương đội tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Ấn Độ ở trận ra quân vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Chủ tịch VFF biểu dương đội tuyển nữ Việt Nam

Ngay sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Ấn Độ tại trận ra quân vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn đội.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam, thưởng nóng 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân mỹ mãn

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh và sự nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung khi không nao núng sau thời điểm bị gỡ hòa, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trong ngày ra quân. Theo VFF, đây là kết quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của toàn đội trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch VFF cũng động viên đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững sự tập trung, nhanh chóng hồi phục thể lực, chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo, hướng tới mục tiêu cao nhất tại giải.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 2-1 Ấn Độ: Đẳng cấp của Vạn Sự

Nhằm kịp thời ghi nhận và khích lệ tinh thần toàn đội, lãnh đạo VFF quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng ở trận mở màn. Theo thông tin từ VFF, đây là phần thưởng nhằm khích lệ tinh thần toàn đội trong hành trình tại vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1.3 đến 21.3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung ca ngợi 'Việt Nam không nao núng khi bị Ấn Độ gỡ hòa', Vạn Sự nói gì?

HLV Mai Đức Chung ca ngợi 'Việt Nam không nao núng khi bị Ấn Độ gỡ hòa', Vạn Sự nói gì?

Phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Ấn Độ ở lượt trận ra quân VCK nữ châu Á 2026 vào tối 4.3, HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời cho rằng bản lĩnh đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn của trận đấu.

HLV Vũ Tiến Thành tập buổi đầu cực nhiệt cùng CLB Ninh Bình, tạm quên HAGL

Bảng xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam bảng C mới nhất: Chỉ sau Nhật, đấu Đài Loan giờ hiểm ngày nào?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển nữ việt nam đội tuyển nữ Ấn Độ Giải bóng đá nữ châu Á AFC VFF Chủ tịch VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận