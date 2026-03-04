Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Mai Đức Chung ca ngợi 'Việt Nam không nao núng khi bị Ấn Độ gỡ hòa', Vạn Sự nói gì?

Thu Bồn
Thu Bồn
04/03/2026 22:02 GMT+7

Phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Ấn Độ ở lượt trận ra quân VCK nữ châu Á 2026 vào tối 4.3, HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời cho rằng bản lĩnh đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn của trận đấu.

"Đây là trận đấu giữa hai đội ngang sức ngang tài. Chúng tôi có phần may mắn hơn để giành chiến thắng. Kết quả này sẽ là động lực rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam trong chặng đường phía trước. Bất lợi của chúng tôi là sau giai đoạn nghỉ tết, các cầu thủ chủ yếu tập luyện không có nhiều trận thi đấu cọ xát, vì vậy cảm giác thi đấu ở trận mở màn chưa thực sự tốt", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Nhận định về diễn biến trên sân, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh: "Khi bị Ấn Độ gỡ hòa, toàn đội không hề nao núng. Sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài đã tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hướng tới bàn thắng tiếp theo. Tôi cũng muốn khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn so với Ấn Độ. Vấn đề chỉ là chúng tôi chưa tận dụng được nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng".

HLV Mai Đức Chung ca ngợi 'Việt Nam không nao núng khi bị Ấn Độ gỡ hòa', Vạn Sự nói gì?- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò có khởi đầu suôn sẻ ở VCK nữ châu Á 2026

ẢNH: AFC

Theo ông, đội tuyển nữ Ấn Độ chủ yếu sử dụng các đường bóng dài thay vì phối hợp ngắn, và các cầu thủ Việt Nam đã có sự chuẩn bị để hóa giải lối chơi này. "Đội đã thi đấu tự tin, mạnh dạn và tôi tin các học trò sẽ có thêm bàn thắng. Thực tế, ở những phút bù giờ, đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1", HLV Mai Đức Chung nói.

Ở phần trả lời phỏng vấn của cầu thủ, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự – người lập cú đúp mang về 3 điểm cho đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: "Toàn đội đã thi đấu với hơn 200% sức lực. Ban huấn luyện đã xây dựng đấu pháp hợp lý để chúng tôi có được kết quả tốt. Khi bàn thua không may xảy ra, chúng tôi động viên nhau rằng thời gian vẫn còn và cần nỗ lực nhiều hơn nữa".

HLV Mai Đức Chung ca ngợi 'Việt Nam không nao núng khi bị Ấn Độ gỡ hòa', Vạn Sự nói gì?- Ảnh 2.

Ngân Thị Vạn Sự (21) tỏa sáng giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân

ẢNH: VFF

Tiền vệ sinh năm 2001 cũng khẳng định, toàn đội sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm ở tình huống để thủng lưới nhằm hoàn thiện hơn trong các trận đấu tiếp theo, quyết tâm hướng tới mục tiêu đã đề ra tại giải đấu.

