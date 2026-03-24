Đội tuyển Việt Nam nâng chất để hướng tới châu lục

Bóng đá Đông Nam Á ngày càng "cao"

Bước ra các sân chơi trên, bóng đá VN cho thấy vị thế của mình ngày càng lên cao. Đội tuyển VN trong mắt các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á hiện nay rõ ràng là "hòn đá tảng" khó lật đổ. Những thành tích trong năm vừa qua của thầy trò HLV Kim Sang-sik từ các giải trẻ cho đến cấp đội tuyển đã cho thấy điều đó.

Tuy nhiên, trong xu thế các nước liên tục tăng cường chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại kiều, tình thế cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ngoài vấn đề về kỹ chiến thuật, yếu tố thể hình đang dần đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết thế trận.

Có thể thấy, ngoài Indonesia với gần như toàn bộ đội hình chính đang thi đấu ở châu Âu có thể hình vượt trội so với các nước trong khu vực, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia cũng đều nhập tịch những cầu thủ có thể hình lý tưởng từ châu Âu và châu Mỹ.

Thất thế về thể hình nên Lê Ngọc Bảo (trái) gặp rất nhiều khó khăn khi kèm tiền đạo Alan của CAHN Ảnh: Minh Tú

Chính sách này bước đầu đã đem đến thành công cho Indonesia khi vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2026 và giành vé vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027. Singapore với dàn cầu thủ nhập tịch cũng lần đầu tiên giành vé vào vòng chung kết Asian Cup từ vòng loại. Thậm chí Malaysia dù bị xử thua VN và mất vé dự Asian Cup vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định, nhưng ở trận đấu cuối được xem là thủ tục trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng sẽ có trận đấu khó khăn khi đối thủ vẫn triệu tập đến 13 cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển VN khi đối đầu với các đội bóng có cầu thủ nhập tịch thường gặp rất nhiều khó khăn do thua thiệt về thể hình. Điển hình trong 2 thất bại trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 và Malaysia ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, lối chơi của các cầu thủ VN dễ dàng bị bẻ gãy và thường thất bại trong các pha không chiến.

Đội tuyển VN vẫn còn thua về thể hình

Nói về thể hình, hàng thủ được xem là cần có nhất, nhất là vị trí trung vệ. Nhưng ở đội tuyển VN, trong danh sách tập trung vừa rồi chuẩn bị cho 2 trận gặp Bangladesh và Malaysia, chỉ có 3 cầu thủ cao từ 1,8 m trở lên, gồm: Đỗ Duy Mạnh (1,8 m), Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m) và Đoàn Văn Hậu (1,85 m). Trong khi các cầu thủ còn lại đều khá nhỏ con, như Ngọc Bảo 1,76 m, Đình Trọng 1,74 m, Nhật Minh 1,75 m, Xuân Mạnh 1,74 m… Với chiều cao này, khi gặp các tiền đạo đối phương có chiều cao 1,85 m trở lên, các trung vệ của đội tuyển VN khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất là những pha tranh chấp bóng bổng.

Ở hàng tiền đạo, đội tuyển VN nhập tịch được Nguyễn Xuân Son có thể hình tốt (1,85 m) nên đã gặt hái thành công tại AFF Cup 2024. Với thể hình lý tưởng cùng thể chất sung mãn, Xuân Son đã đánh bại hầu hết các hàng thủ đối phương tại giải đấu trên mỗi khi anh có mặt trên sân. Tuy nhiên, khi Xuân Son bị chấn thương, đội tuyển VN đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn ở vòng loại Asian Cup 2027.

Rõ ràng, để chuẩn bị cho ASEAN Cup cũng như vòng chung kết Asian Cup 2027, ông Kim Sang-sik cần có thêm những cầu thủ có thể hình thật tốt, như trung vệ Việt kiều Kyle Colonna (cao 1,88 m) đang chơi rất hay trong màu áo Thể Công Viettel, hay tiền đạo Lee Williams (cao 1,88 m) của CLB Công an TP.HCM một khi các cầu thủ này có quốc tịch VN.

Có thể nói bóng đá VN vẫn chưa thể lạc quan về vấn đề thể hình, nếu không thể cải thiện thì trong vòng 10 năm nữa chúng ta cũng chỉ loanh quanh ao làng ở khu vực Đông Nam Á. Còn ở tầm châu lục thì không thể cạnh tranh nổi. Các lứa U thể hình thấp bé vẫn có thể giành chút thành tích, nhưng khi lên đội tuyển quốc gia chơi ở tầm châu lục thì vẫn không có cửa.